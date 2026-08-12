Paura a Cittadella del Capo: auto sfonda la barriera e precipita dal ponte, 23enne ferito

CITTADELLA DEL CAPO (CS) – Incidente stradale questa sera a Cittadella del Capo, frazione di Bonifati, nel Cosentino. Erano da poco trascorse le 20 quando, per cause ancora in fase di accertamento, un giovane di 23 anni avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando.

La vettura ha prima urtato la barriera di protezione del Ponte San Pietro, per poi precipitare nel vuoto. Il veicolo è finito sull’asfalto dopo un volo di circa cinque metri. Il giovane, residente a Cittadella del Capo, è rimasto intrappolato nell’abitacolo e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcune persone che avevano assistito all’incidente.

Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche un’ambulanza con personale sanitario a bordo. Dopo i primi accertamenti e la valutazione delle condizioni del 23enne, i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale. Secondo le prime informazioni, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto e a stabilire le cause che hanno portato l’auto fuori strada.

L’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza del Ponte San Pietro, considerato da tempo un tratto particolarmente delicato. Il punto, situato dopo una curva, è stato teatro negli anni di diversi episodi e continua a destare preoccupazione tra gli abitanti della zona. In passato i residenti avevano sollecitato interventi per aumentare la sicurezza del tratto, arrivando anche a promuovere una raccolta firme indirizzata agli enti competenti.