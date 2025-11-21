Provincia
Claudia Koll a San Vincenzo La Costa per presentare il suo nuovo libro ‘Qualcosa di me’
L’attrice Claudia Koll presenterà il 28 novembre il suo ultimo coinvolgente libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa
SAN VINCENZO LA COSTA – Venerdì 28 novembre alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a San Vincenzo La Costa, l’attrice Claudia Koll presenterà il suo ultimo coinvolgente libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa in collaborazione con la parrocchia di San Vincenzo Martire e il Comune di San Vincenzo La Costa. Il libro è una conversazione intima e sincera tra Claudia Koll e la sua amica Giulia. Ogni pagina invita il lettore a entrare nel mondo dell’attrice, scoprendo aspetti della sua vita mai raccontati prima. In linea con lo spirito del Giubileo, emerge un messaggio di speranza e rinnovamento: Dio, che è Amore, ci incontra con la Sua infinita Misericordia, dando senso e bellezza alla nostra vita e incoraggiandoci a condividere il nostro cammino con gli altri.
Claudia Koll spiega:
“Dio ha messo insieme la mia storia, le competenze della mia esperienza di artista e il mio desiderio di aiutare gli altri. Non toglie niente: cura le nostre ferite e dà significato ai nostri talenti più profondi.”
Anche Giulia, sua amica e interlocutrice nel libro, sottolinea:
“Claudia vi stupirà e penso che i lettori le saranno riconoscenti, come lo sono io.”
Programma dell’evento:
-
Saluti istituzionali
-
Dialogo con Claudia Koll a cura della prof.ssa Concetta Bevilacqua, storico dell’arte
-
Letture a cura di Anna Laura Mattesini, presidente dell’associazione culturale Aliante
-
Accompagnamento musicale con l’arpa del maestro Rosaria Belmonte
-
Al termine della presentazione, Claudia Koll si intratterrà con il pubblico per il firmacopie
Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire la vita, la fede e la creatività di Claudia Koll, attraverso parole sincere e ispiratrici.
