Claudia Koll a San Vincenzo La Costa per presentare il suo nuovo libro ‘Qualcosa di me’

Provincia

L’attrice Claudia Koll presenterà il 28 novembre il suo ultimo coinvolgente libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa

Pubblicato

3 minuti fa

il

ocandina-libro-cladia-koll

SAN VINCENZO LA COSTA – Venerdì 28 novembre alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a San Vincenzo La Costa, l’attrice Claudia Koll presenterà il suo ultimo coinvolgente libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa in collaborazione con la parrocchia di San Vincenzo Martire e il Comune di San Vincenzo La Costa. Il libro è una conversazione intima e sincera tra Claudia Koll e la sua amica Giulia. Ogni pagina invita il lettore a entrare nel mondo dell’attrice, scoprendo aspetti della sua vita mai raccontati prima. In linea con lo spirito del Giubileo, emerge un messaggio di speranza e rinnovamento: Dio, che è Amore, ci incontra con la Sua infinita Misericordia, dando senso e bellezza alla nostra vita e incoraggiandoci a condividere il nostro cammino con gli altri.

locandina libro cladia koll

Claudia Koll spiega:

“Dio ha messo insieme la mia storia, le competenze della mia esperienza di artista e il mio desiderio di aiutare gli altri. Non toglie niente: cura le nostre ferite e dà significato ai nostri talenti più profondi.”

Anche Giulia, sua amica e interlocutrice nel libro, sottolinea:

“Claudia vi stupirà e penso che i lettori le saranno riconoscenti, come lo sono io.”

Programma dell’evento:

  • Saluti istituzionali

  • Dialogo con Claudia Koll a cura della prof.ssa Concetta Bevilacqua, storico dell’arte

  • Letture a cura di Anna Laura Mattesini, presidente dell’associazione culturale Aliante

  • Accompagnamento musicale con l’arpa del maestro Rosaria Belmonte

  • Al termine della presentazione, Claudia Koll si intratterrà con il pubblico per il firmacopie

Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire la vita, la fede e la creatività di Claudia Koll, attraverso parole sincere e ispiratrici.

