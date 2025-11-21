Claudia Koll a San Vincenzo La Costa per presentare il suo nuovo libro ‘Qualcosa di me’

SAN VINCENZO LA COSTA – Venerdì 28 novembre alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a San Vincenzo La Costa, l’attrice Claudia Koll presenterà il suo ultimo coinvolgente libro “Qualcosa di me – dialogo con un’amica”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa in collaborazione con la parrocchia di San Vincenzo Martire e il Comune di San Vincenzo La Costa. Il libro è una conversazione intima e sincera tra Claudia Koll e la sua amica Giulia. Ogni pagina invita il lettore a entrare nel mondo dell’attrice, scoprendo aspetti della sua vita mai raccontati prima. In linea con lo spirito del Giubileo, emerge un messaggio di speranza e rinnovamento: Dio, che è Amore, ci incontra con la Sua infinita Misericordia, dando senso e bellezza alla nostra vita e incoraggiandoci a condividere il nostro cammino con gli altri.

Claudia Koll spiega:

“Dio ha messo insieme la mia storia, le competenze della mia esperienza di artista e il mio desiderio di aiutare gli altri. Non toglie niente: cura le nostre ferite e dà significato ai nostri talenti più profondi.”

Anche Giulia, sua amica e interlocutrice nel libro, sottolinea:

“Claudia vi stupirà e penso che i lettori le saranno riconoscenti, come lo sono io.”

Programma dell’evento:

Saluti istituzionali

Dialogo con Claudia Koll a cura della prof.ssa Concetta Bevilacqua, storico dell’arte

Letture a cura di Anna Laura Mattesini, presidente dell’associazione culturale Aliante

Accompagnamento musicale con l’arpa del maestro Rosaria Belmonte

Al termine della presentazione, Claudia Koll si intratterrà con il pubblico per il firmacopie

Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire la vita, la fede e la creatività di Claudia Koll, attraverso parole sincere e ispiratrici.