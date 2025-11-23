Le clementine antiviolenza tornano nelle piazze del Cosentino: un contributo per i centri dedicati alle vittime

COSENZA – Un gesto semplice ma potente quello delle clementine antiviolenza di Confagricoltura Donna che tornano in piazza a sostegno dei centri antiviolenza. Lo fanno in una data simbolo, quella del 25 novembre in tutte le piazze d’Italia con la distribuzione solidale.

Un segnale significativo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: attraverso questa iniziativa è infatti possibile contribuire alla raccolta fondi a sostegno delle strutture che ogni giorno offrono ascolto, protezione e supporto alle donne vittime di violenza.

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto: queste tutte le regioni in cui sarà possibile trovare le “clementine antiviolenza”, il frutto divenuto simbolo della lotta contro la violenza di genere dopo che Fabiana Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro, venne uccisa dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari.

Le clementine antiviolenza, le iniziative nel Cosentino

Confagricoltura Cosenza si fa come sempre promotrice della raccolta solidale attraverso l’allestimento di un banchetto in piazza XI Settembre dove, con un piccolo contributo, si potrà ritirare un sacchetto di clementine messe a disposizione dell’azienda agricola Carpenaturam di Corigliano Rossano e partecipare così alla raccolta fondi.

L’evento è promosso da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e rientra nella campagna dell’ONU “Orange the world”. L’iniziativa quest’anno ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e del Consorzio delle Clementine di Calabria IGP, a conferma del forte valore istituzionale e sociale del progetto.

A livello territoriale viene realizzata in condivisione con le associazioni: