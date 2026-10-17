Corigliano-Rossano, va in escandescenze in casa e aggredisce un agente: in arresto un 46enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un uomo di 46 anni del posto è stato posto in arresto in flagranza del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, nel corso di un intervento coordinato dal personale della Polizia di Stato – Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano. Gli agenti erano intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione arrivata dalla sala operativa in merito ad una persona in forte stato di agitazione e violenta all’interno di un’abitazione in presenza della madre e della moglie convivente.

Agitato ed ostile, 46enne aggredisce un agente

Il comportamento dell’uomo era aggressivo e ostile, sia nei confronti degli agenti che dei familiari conviventi. A nulla sono valsi gli invita a riprendere la calma. Con fare minaccioso, il 46enne ha tentato di scaraventarsi contro la convivente, ma gli agenti presenti lo hanno fermato in tempo.

L’uomo, innervositosi dell’intromissione del poliziotto, lo ha afferrato dalla parte posteriore della giubba, trascinandolo con violenza sull’uscio della porta d’ingresso e scagliandosi verso di lui anche con frasi denigratorie:”voi non valete nulla. Ve ne dovete andare subito..”.

Convalidato l’arresto, aperto un procedimento per maltrattamenti in famiglia

Con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a fermarlo. Lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del PM di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Nei confronti dell’uomo, resta aperto un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Nell’udienza di convalida dello scorso 13 ottobre, il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. I familiari conviventi si sono spontaneamente trasferiti presso un’altra abitazione nella loro disponibilità.