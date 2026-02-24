Scoperti 4 chili di cocaina in un’auto, del valore di circa 650mila euro: due arresti

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Due “corrieri” diretti in Sicilia nascondevano a bordo della loro autovettura circa quattro chili di cocaina. La guardia di finanza li ha arrestati a seguito di un controllo a Villa San Giovanni, in flagranza di reato.

La cocaina in un doppiofondo

I finanzieri di Villa San Giovanni, con il supporto delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, nei pressi del porto, hanno intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura in procinto di imbarcarsi per la Sicilia.

Nello specifico, nell’accingersi al controllo nei confronti del suddetto mezzo, i militari hanno constatato che il conducente e il passeggero mostravano evidenti segni di agitazione e di nervosismo e, quindi, un comportamento oltremodo sospetto.

La pattuglia operante ha quindi proceduto alla perquisizione del veicolo, eseguita con il prezioso ausilio dei cani antidroga. Proprio grazie alle segnalazioni delle unità cinofile, sono stati rinvenuti circa quattro chilogrammi di cocaina accuratamente occultata all’interno di un doppiofondo appositamente ricavato nella parte posteriore dell’autovettura, lato passeggero. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 650 mila euro.