Cocaina in casa mentre era ai domiciliari, arrestato un uomo insieme alla convivente

Calabria

La Polizia ha trovato in casa una busta trasparente per alimenti con cocaina, e un bilancino di precisione. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e la coppia arrestata per spaccio

Pubblicato

1 ora fa

il

controlli polizia cocaina

CROTONE – Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e deteneva della cocaina in casa. È quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia, a Crotone, effettuando un controllo nell’abitazione.

Gli agenti delle volanti hanno trovato una busta trasparente per alimenti, con chiusura ermetica, contenente 61 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione. La sostanza, già pronta per essere immessa sul mercato, è stata sottoposta a sequestro.

Cocaina in casa, arrestato insieme alla convivente

Anche la convivente dell’uomo è stata ritenuta responsabile del reato. Motivo questo che ha portato gli agenti ad arrestare la coppia per detenzione ai fini di spaccio. I due sono stati sottoposti alla misura dei domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria competente. (ANSA).

