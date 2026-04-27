Cocaina nascosta nei profitteloles trasportati in auto: in arresto un uomo

PIZZO (VV) – Un uomo nella giornata del 25 aprile è stato posto in arresto dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Squadra Mobile di Catanzaro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il soggetto, già gravato da precedenti specifici in materia di droga, è stato posto a controllo in Località Angitola, sulla Strada Statale 118, intersezione stradale per Pizzo e Lamezia Terme, jentre era alla guida della sua auto.

Fin dall’inizio l’uomo appariva nervoso. Gli agenti, infatti, lo hanno trovato in possesso di sette involucri, già confezionati, nascosti sotto la tappezzeria dell’autovettura, dal lato passeggero. Ad un primo controllo hanno riscontrato la presenza della droga, per un totale di circa 12 grammi. Ma nel corso del controllo è emerso anche altro. In auto c’era un dolce con una sorpresa molto particolare.

La cocaina nei profitterole, la scoperta degli agenti

Ma gli agenti sono andati oltre. L’intuito degli investigatori ha posto l’attenzione anche su una confezione di dolci presente all’interno del mezzo, dei profitteroles per i quali l’uomo alle domande degli agenti non ha saputo fornire indicazioni né sulle modalità di acquisto che di destinazione.

Così i poliziotti hanno proceduto all’apertura della confezione accertando che al suo interno era occultata una confezione in cellophane trasparente, racchiusa in carta stagnola, contenente 205 grammi di cocaina.

L’arresto in carcere

All’esito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, in attesa dell’udienza di convalida.