BAGNARA CALABRA (RC) – Un momento di incoscienza che avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia. È così che possono essere riassunti i fatti avvenuti nelle scorse ore a Bagnara Calabra dove un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da un colpo di pistola accidentale esploso dall’amico mentre gli stava mostrando l’arma.

La vittima dopo essere rientrata a casa sanguinante avrebbe riferito ai genitori di essere caduto, tentando inizialmente di nascondere quanto fosse accaduto. Si è recato così al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove i sanitari, insospettiti dalla natura delle ferite, hanno effettuato approfonditi esami diagnostici, rinvenendo il proiettile conficcato nella zona cervicale.

Così il giovane è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata.

Colpo di pistola accidentale, le indagini e l’arresto

In modo parallelo i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno avviato gli accertamenti per comprendere le cause dell’esplosione che sono ancora in fase di accertamento.

Dopo aver raccolto le prime informazioni, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’amico, rinvenendo una pistola con matricola abrasa e diverse munizioni detenute illegalmente. L’arma e le cartucce sono state sequestrate.

Il giovane, invece, è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime.