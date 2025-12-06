Segnala una notizia

Giovane ferito al volto da un colpo di pistola accidentale, arrestato l’amico

Calabria

Giovane ferito al volto da un colpo di pistola accidentale, arrestato l’amico

Un colpo di pistola accidentale è esploso mentre l’amico della vittima gli mostrava l’arma. Estratto il proiettile conficcato nella zona cervicale del ragazzo che ora è ricoverato in terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata

Pubblicato

1 ora fa

il

colpo di pistola accidentale

BAGNARA CALABRA (RC) – Un momento di incoscienza che avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia. È così che possono essere riassunti i fatti avvenuti nelle scorse ore a Bagnara Calabra dove un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da un colpo di pistola accidentale esploso dall’amico mentre gli stava mostrando l’arma.

La vittima dopo essere rientrata a casa sanguinante avrebbe riferito ai genitori di essere caduto, tentando inizialmente di nascondere quanto fosse accaduto. Si è recato così al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove i sanitari, insospettiti dalla natura delle ferite, hanno effettuato approfonditi esami diagnostici, rinvenendo il proiettile conficcato nella zona cervicale.

Così il giovane è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata.

Colpo di pistola accidentale, le indagini e l’arresto

In modo parallelo i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno avviato gli accertamenti per comprendere le cause dell’esplosione che sono ancora in fase di accertamento.

Dopo aver raccolto le prime informazioni, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’amico, rinvenendo una pistola con matricola abrasa e diverse munizioni detenute illegalmente. L’arma e le cartucce sono state sequestrate.

Il giovane, invece, è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime.

