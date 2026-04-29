«Se gli dai una coltellata il video diventa virale», sgominata la baby gang del terrore: 3 giovani in arresto

GIOIA TAURO (RC) – “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato a sgominare la baby gang del terrore che agiva nel Reggino. Cinque in tutto i giovani, compresi tra 20 e 22 anni, individuati dai militari. I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno infatti eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti dei componenti della banda raggiunti da diversi provvedimenti.

La baby gang bloccata con l’operazione “Marijoa”: le accuse

Un’operazione, denominata “Marijoa” sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco esito di un’indagine che ha messo al centro gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le ipotesi di reato contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

Accuse che hanno fatto scattare il provvedimento di arresto emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dott. Emanuele Crescenti, che dispone per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Al momento solo questi i dettagli resi noto sull’operazione. Ulteriori approfondimenti saranno resi noto nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.