Commissariato di Polizia a Diamante: in arrivo 56 operatori. Gentile: «Passo decisivo»

DIAMANTE (CS) – A breve Diamante avrà il suo Commissariato di Polizia. È stao istituito, infatti, un distaccamento di Pubblica Sicurezza nella cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino per rafforzare la tutela di questa fascia di territorio.

Secondo quanto disposto nello schema di decreto firmato il 21 novembre 2025 dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il nuovo presidio farà capo alla Questura di Cosenza e avrà sede in un immobile messo a disposizione dal Comune di Diamante tramite comodato d’uso gratuito. Il Commissariato sarà articolato in quattro aree operative, con funzioni che spaziano dagli affari generali al controllo del territorio, fino alle attività investigative e ai procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.

In tutto 56 gli operatori, oltre al dirigente, che faranno parte della dotazione organica prevista che sarà assegnata al commissariato di Polizia di Diamante in modo progressivo, attingendo alle risorse disponibili a livello provinciale. La piena operatività del nuovo Commissariato sarà comunicata dalla Questura una volta completati i lavori di adeguamento dell’immobile e le procedure di assegnazione del personale.

Commissariato di Polizia a Diamante, Gentile: “Attenzione del Governo”

A dare notizia dell’istituzione del presidio è stato l’On. Andrea Gentile, parlamentare di Forza Italia e componente della I Commissione Affari Costituzionali che ha accolto con favore l’avvio formale del procedimento da parte del Ministero dell’Interno.

“L’istituzione del nuovo Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza a Diamante rappresenta un passo decisivo per il rafforzamento della tutela del territorio sulla fascia tirrenica cosentina” ha detto.

Nei mesi scorsi proprio il deputato si era fatto portavoce delle istanze della comunità, presentando un question time al Ministro dell’Interno per chiedere un potenziamento della presenza dello Stato nelle aree maggiormente esposte alle pressioni della criminalità.

“La decisione odierna – evidenzia Gentile – conferma l’attenzione del Governo verso il nostro territorio e dà risposta a una richiesta storica delle amministrazioni locali e dei cittadini. Si tratta di un investimento che rafforza la capacità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata, assicurando una presenza dello Stato forte, stabile e pienamente operativa”.

Il deputato azzurro esprime inoltre un ringraziamento alla Prefettura, alla Questura di Cosenza e all’amministrazione comunale di Diamante “per la sinergia istituzionale che ha consentito di raggiungere un risultato che guarda alla sicurezza delle famiglie, al tessuto economico e alla vivibilità dell’intera costa tirrenica”.

“Oggi – conclude Gentile – facciamo un passo avanti importante. Continuerò a monitorare l’iter affinché il nuovo presidio possa essere attivo nel più breve tempo possibile, nell’interesse delle nostre comunità.”