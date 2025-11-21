Sciolto il Comune di Altomonte, Coppola «decisione ingiusta, difenderò l’onore della nostra comunità»

ALTOMONTE (CS) – Giornata difficile per Altomonte e per il suo primo cittadino Giampietro Coppola. A poche ore dalla decisione del Consiglio dei Ministri, che ha disposto lo scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni mafiose su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e su richiesta del Prefetto di Cosenza, il sindaco affida ad un messaggio pubblico la sua risposta e il suo rammarico.

“È un giorno brutto per Altomonte, il più brutto della mia vita da Sindaco”, scrive Coppola, definendo ingiusta e non motivata la misura adottata dal Governo e sostenendo che sarebbe basata “su situazioni non reali e non corrispondenti al vero”. Un provvedimento che, a suo avviso, danneggia profondamente l’immagine della comunità.

Coppola, che da oggi torna a essere un cittadino comune, ringrazia amministratori, dipendenti comunali e tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con lui, sottolineando il lavoro svolto dal 2019 per far crescere Altomonte. Annuncia poi l’intenzione di difendere l’onore e l’onestà del paese in ogni sede giudiziaria possibile, nella convinzione che “la verità verrà ristabilita”. In attesa delle motivazioni ufficiali del provvedimento, che arriveranno nei prossimi giorni, il sindaco uscente conferma che entro poche ore arriverà il commissario prefettizio, destinato a guidare il Comune per almeno 18 mesi, prima del ritorno alle urne. “Ci aspettano giorni difficili”, conclude Coppola, “ma credo ancora nella giustizia e nella forza della verità. Un abbraccio a tutte e tutti, e grazie per ciò che avete fatto per me e per noi come amministratori”.