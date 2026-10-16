Fine del precariato al Comune di Cosenza, assunti gli ultimi 8 Tis. Caruso: «Chiusa pagina durata oltre dieci anni»

COSENZA – Si scrive oggi una pagina storica per il Comune della città dei Bruzi. Si mette fine, infatti, al precariato dei Tis (Tirocinanti di Inclusione Sociale). Stamani, infatti, in Municipio, sono stati sottoscritti gli ultimi otto contratti di assunzione che completano il percorso di stabilizzazione avviato dall’amministrazione comunale e che si aggiungono ai 30 lavoratori già stabilizzati, portando a 38 il numero complessivo dei Tis assunti dall’Ente.

Assunzione dei Tis al Comune,il sindaco: “Oggi siete tutti dipendenti”

“Oggi siete tutti dipendenti del Comune. E quando dico tutti, non escludo nessuno e non faccio differenze tra chi è part-time e chi è full-time, tra chi ha una qualifica e chi ne ha un’altra. Per me questo Comune è una grande famiglia e sono contento che oggi siate tutti, a pieno titolo, parte di questa famiglia”. È quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso accogliendo gli 8 nuovi dipendenti comunali per la firma del contratto di lavoro nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi insieme all’assessore al personale Damiano Covelli, al segretario Generale, Virginia Milano ed al dirigente del settore personale, Isa Napoli.

Il primo cittadino, nel corso del suo saluto ha rievocato le tappe di un percorso complesso, ricordando le incertezze vissute dai tirocinanti, gli incontri a Palazzo dei Bruzi e le iniziative portate avanti per individuare una soluzione definitiva. “Non avevo fatto promesse – ha detto – ma avevo assunto degli impegni precisi nei confronti di tutti voi: cercare di portare a soluzione il problema della stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale. Impegno che ho mantenuto perché quella parola, precariato, oggi la cancelliamo con la sottoscrizione degli ultimi otto contratti”.

Il lavoro di sinergia tra Giunta e Regione Calabria

Un risultato che, ha evidenziato il sindaco, è stato possibile grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale e al confronto costante con la Regione Calabria, con un riconoscimento particolare all’impegno dell’assessore Covelli, del segretario generale Virgilio Milano e della dirigente Napoli, che hanno contribuito a individuare gli strumenti amministrativi necessari.

Franz Caruso ha, quindi, ribadito l’obiettivo di proseguire nel rafforzamento dell’organico comunale e nel miglioramento delle condizioni lavorative: “Il mio impegno rimane sempre quello di arrivare al full-time per tutti con la dignità che il lavoro merita e con una giusta retribuzione”.

Il primo cittadino ha richiamato anche il lavoro compiuto per ricostruire la macchina amministrativa in una fase finanziaria particolarmente difficile, ricordando le nuove assunzioni, le stabilizzazioni e le progressioni professionali realizzate negli ultimi anni. “Se non avessimo avuto il contributo dei tirocinanti – ha detto – insieme a quello dei dipendenti che già erano in servizio, non avremmo potuto raggiungere i risultati di oggi. Abbiamo lavorato tutti insieme, con sacrifici importanti, per rimettere in piedi questa macchina amministrativa e restituire al Comune il ruolo di istituzione di riferimento della città”.

Covelli: “Oggi si allarga la famiglia del Comune di Cosenza”

“La giornata di oggi – ha concluso Caruso – segna un traguardo importante e testimonia, ancora una volta, che quando assumiamo un impegno, lavoriamo per portarlo a compimento. Quello odierno è un risultato straordinario che appartiene a tutti e che ci spinge a proseguire nel percorso di rafforzamento del Comune, nell’interesse dei dipendenti e dei cittadini”.

A sottolineare il valore del traguardo raggiunto anche l’assessore Damiano Covelli, che ha ricordato le battaglie portate avanti con il sindaco Franz Caruso ed i tanti problemi affrontati per superare una condizione di precariato ormai insostenibile: “Non era scontato arrivare a questo risultato, soprattutto per gli ultimi otto lavoratori. Oggi si allarga la famiglia del Comune di Cosenza e siamo felici di accogliere i nuovi dipendenti in una squadra fondata sul lavoro, sulla serenità e sulla collaborazione”.