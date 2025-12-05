COSENZA – Il Comune di Cosenza fa marcia indietro e ritira la delibera di giunta n. 131, pubblicata lo scorso 6 agosto 2026 sull’albo pretorio, che prevedeva l’affidamento ad una società esterna (né cosentina né calabrese) per la realizzazione di una strategia di comunicazione integrata per la città, per un importo di 170mila euro. La decisione dell’Amministrazione, guidata dal sindaco Franz Caruso, aveva scatenato aspre critiche da parte dell’opposizione, che aveva parlato di una spesa “esorbitante e ingiustificata” con finalità “più politiche che istituzionali”.

Strategia di comunicazione: critiche su costi e tempistiche

Al centro delle polemiche non c’era solo la cifra stanziata, ma anche le tempistiche con cui la proposta era stata portata in giunta. Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, la proposta era stata presentata il 31 luglio e approvata solo sei giorni dopo, il 6 agosto. «Un’accelerazione sospetta – avevano sottolineato – se si considera i ritardi cronici con cui l’Amministrazione affronta le emergenze della città».

Inoltre, l’opposizione aveva evidenziato come non fosse necessario ricorrere a costosi affidamenti esterni, dal momento che il Comune dispone già di strumenti e canali istituzionali per informare i cittadini. A ciò si aggiunge il fatto che il sindaco poteva (e può) contare su uno staff dedicato e su un addetto stampa assunto tramite concorso pubblico, incaricato istituzionalmente di curare la comunicazione.

Il Comune di Cosenza revoca la delibera

La delibera era stata definita dai consiglieri di minoranza un’operazione di “dubbia legittimità” «chi i vuole fare politica social – avevano concluso i consiglieri – attinga alle proprie tasche. Non si può chiedere ai cosentini di pagare per l’autopromozione del sindaco e della sua giunta». La notizia degli ultimi giorni è che l’Amministrazione Comunale di Cosenza ha deciso di ritirare ufficialmente la delibera, segnando un passo indietro.