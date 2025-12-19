Il Comune di Rende “cambia marcia” e va avanti, le modifiche temporanee alla viabilità

RENDE – Mentre imperversano le polemiche sui lavori in via Kennedy, nell’area commerciale rendese, il Comune di Rende va avanti e introduce modifiche temporanee alla viabilità in diverse zone. Non solo via J.F. Kennedy, interessata da una riduzione parziale del traffico

per la realizzazione di un’aiuola antitraffico ma anche nuovi sensi unici, divieti di sosta e variazioni di transito. Tutte misure deliberate dalla Giunta Comunale il 12 Dicembre 2025 (Delibera n. 296), che, secondo l’amministrazione rendese, “puntano a rendere il traffico più ordinato, scorrevole e sicuro per tutti”.

Comune di Rende, le modifiche e le strade interessate

• via Leonida Repaci: il divieto di sosta dalle 0 alle 24, lato destro della carreggiata in direzione sud (Cosenza), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Corrado Alvaro e via Salvatore Quasimodo.

• Su Via Quasimodo, invece, c’è il senso unico di marcia in direzione di Viale della Resistenza e il divieto di sosta dalle 0 alle 24 sul lato destro della carreggiata direzione ovest (Viale della Resistenza), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leonida Repaci e la Prima Traversa di Via Salvatore Quasimodo;

•via Giuseppe Ungaretti: il senso unico di marcia in direzione di via Leonida Repaci, con divieto di svolta a destra sulla prima traversa Giuseppe Ungaretti (direzione sud). I veicoli provenienti da via Repaci e diretti su via Ungaretti, potranno svoltare su via Giosuè Carducci (oggi con senso di marcia contrario che sarà invertito) e dirigersi verso via Giuseppe Ungaretti o verso la rampa di raccordo della SS 107.

• via Corrado Alvaro: il senso unico di marcia in direzione di via Leonida Repaci, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale della Resistenza e Via Leonida Repaci.

• via Ciro Menotti: divieto di sosta dalle 0-24, lato destro in direzione rotatoria Stadio Comunale “Marco Lorenzon”, dal civico n° 1 all’intersezione con via Silvio Pellico.

• via Busento: il senso unico di marcia in direzione di via J. F. Kennedy.

• via Valle del Neto: il senso unico di marcia in direzione di via Crati/via Adige.

• via Crati: il senso unico di marcia in direzione di via Busento, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Valle del Neto/via Adige e l’intersezione con via Busento.

• III traversa di via J.F. Kennedy: il senso unico di marcia in direzione di via Lenin.