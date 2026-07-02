Comuni ricicloni 2026: in Calabria premiati solo 3 Comuni, due sono in Provincia di Cosenza

COSENZA – Crescono i comuni “Rifiuti Free” in Italia, con una crescita positiva per il Sud e le Isole che investe anche la Calabria. È quanto emerge dalla 33esima edizione di “Comuni Ricicloni”, lo storico dossier di Legambiente presentato oggi a Roma a chiusura dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare.

Per ottenere la palma di comune “Rifiuti Free”, le amministrazioni devono non solo differenziare bene, ma soprattutto mantenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chili per abitante all’anno. Un traguardo ambizioso che, nell’intera penisola, è stato raggiunto da un totale di 675 Comuni. La Calabria, presente nel dossier, resta però bassa sul fronte dei numeri, nonostante sia investita dal trend positivo che ha investo tutto il Meridione. Sono solo tre i Comuni premiati e due si trovano in Provincia di Cosenza.

Comuni ricicloni 2026, premiato Morano Calabro e Casali del Manco

Nella mappa nazionale della sostenibilità tracciata da Legambiente, la provincia di Cosenza si prende la scena principale a livello regionale, piazzando con ben due Comuni vincitori assoluti di due categorie demografiche differenti. Ad essere premiato è Morano Calabro, tra i vincitori assoluti della categoria dei comuni sotto i 5.000 abitanti, distinguendosi come modello di gestione virtuosa e dimostrando che la tutela ambientale e la cura del territorio possono andare di pari passo anche nelle realtà più piccole.

Nella categoria, riservata invece ai comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, emerge Casali del Manco. L’esteso comune presilano si posiziona al vertice nazionale per l’efficacia delle politiche di riduzione del secco residuo su una platea di cittadini più ampia.

Per la Calabria premiata anche Siderno

Il successo calabrese non si ferma alla provincia di Cosenza. Nella categoria dei grandi comuni (quelli con più di 15.000 abitanti), la Calabria viene premiato grazie a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, a dimostrazione di come anche nei centri urbani più popolosi e complessi sia possibile strutturare un sistema di raccolta differenziata capace di abbattere drasticamente la quota di rifiuti indifferenziati.