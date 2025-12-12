Scioglimento dei Comuni per mafia, Minasi (Lega): «Serve una riforma immediata della legge»

CATANZARO – Tra il 1991 e il 2025, sono stati 402 i Comuni italiani sciolti per mafia. Una media di circa un Comune al mese negli ultimi 34 anni. I dati diffusi da Avviso Pubblico nel dossier “Il male in Comune” rivelano un quadro allarmante e i numeri, secondo la senatrice della Lega Tilde Minasi, dimostrano come uno strumento concepito per casi eccezionali sia ormai diventato quasi ordinario, con effetti pesanti soprattutto al Sud.

Comuni sciolti per mafia, Minasi «colpire i responsabili senza penalizzare intere comunità»

Alla luce di questi dati, Minasi ribadisce la validità della sua proposta di riforma della legge sullo scioglimento dei Comuni (DDL S.1350), depositata mesi fa, con l’obiettivo di colpire i responsabili senza penalizzare l’intera comunità. «Per la normativa attuale – spiega la senatrice – lo scioglimento azzera tutto: sindaco, giunta, consiglio, anche quando gli illeciti riguardano solo uno o due amministratori. Non si può punire un’intera comunità per colpe che non le appartengono».

Secondo Minasi, ogni scioglimento comporta conseguenze pesanti: blocco dell’economia locale, rallentamento dei servizi e danni all’immagine dell’Ente. «La sproporzione è evidente – sottolinea – e per questo la mia proposta prevede una fase di preavviso di 30 giorni per difendersi e adottare misure correttive, oltre alla possibilità di nominare un commissario di supporto quando gli elementi non giustificano lo scioglimento».

Il DDL recepisce inoltre gli orientamenti del Consiglio di Stato, che richiede motivazioni analitiche e prove solide a sostegno della misura, per proteggere la volontà popolare e garantire trasparenza e correttezza. «Non vogliamo indebolire la lotta alla mafia – conclude Minasi – ma renderla più mirata ed efficace. La fermezza non si misura con il numero di Comuni sciolti, ma con la capacità di colpire davvero i responsabili. Se una legge non funziona, va cambiata. E va cambiata subito».