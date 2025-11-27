Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Concorsi al Comune di Cosenza per “parenti e conoscenti”, l’attacco Ugl «vergogna senza fine»

Area Urbana

POLEMICA CONCORSI

Concorsi al Comune di Cosenza per “parenti e conoscenti”, l’attacco Ugl «vergogna senza fine»

Sui concorsi pubblici al Comune di Cosenza, il sindacato UGL denuncia «graduatorie infoltite di parenti e conoscenti. Garantire trasparenza ed equità»

Pubblicato

1 ora fa

il

concorsi comune

COSENZA – L’esito dei concorsi che riguardano l’Amministrazione Comunale di Cosenza ha generato polemiche e prese di posizione. Tra queste il sindacato UGL che parla di “vergogna”. «È proprio il caso di dire che alla vergogna non c’è mai fine. È infatti “solo” una replica, la vicenda dei concorsi che riguardano l’Amministrazione Comunale del capoluogo bruzio, appena scoppiata su alcuni media (con cui come Sindacato ci congratuliamo, per la libertà di pensiero di chi ha avuto il coraggio di evidenziare tali opache vicende con grande senso civico)».

Concorsi

Concorsi al Comune di Cosenza, dal caso a maggio alle nuove graduatorie

A parlare è Guglielmo Nucci, segretario confederale del Sindacato UGL, che contesta una presunta reiterazione di scarsa trasparenza da parte dell’Ente. Dopo i dubbi sollevati lo scorso maggio sulle selezioni per istruttore direttivo e istruttore amministrativo, ora anche le nuove graduatorie per funzionario amministrativo, istruttore tecnico, istruttore contabile e istruttore amministrativo finirebbero nuovamente sotto accusa.

Gianluca Giuliano, segr naz Fed Salute, Guglielmo Nucci, segr UGL Cosenza

Secondo l’UGL, le liste risulterebbero «inspiegabilmente infoltite di “parenti di, conoscenti di, collaboratori di” in barba ai figli di “nessuno”, che da tempo risultano emarginati nelle varie opportunità di selezione che si presentano negli enti pubblici della nostra provincia». Nucci precisa poi che il sindacato, riconosce a chiunque il diritto di partecipare ai concorsi «al di là delle appartenenze sia politiche che familiari ovvero di pregresse collaborazioni con le amministrazioni». Ciò che UGL denuncia è l’ipotesi che «siano esclusivamente prescelti quanti si richiamano alle caratteristiche sopra menzionate», dinamica che – se confermata – alimenterebbe sfiducia e disuguaglianze.

«Come Organizzazione, rileviamo con sommo dispiacere, un evidente consociativismo e trasversalismo, al quale corrisponde un flebile ed episodico contrasto da parte della minoranza consiliare, che invece dovrebbe operare sempre a salvaguardia ed a tutela dell’interesse generale dei cittadini». «Questa situazione, che discrimina i giovani talentuosi costretti ad emigrare e ad alimentare il bacino dei Neet, lo si riscontra anche nella loro disaffezione nel partecipare alla vita politica dalla quale ne consegue l’enorme astensione alle competizioni elettorali».

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA