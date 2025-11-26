Concorsi al comune di Cosenza: l’elenco della discordia. Nuove graduatorie, solite conoscenze

COSENZA – I tre indizi che fanno una prova, come scrisse Agatha Christie in Assassinio sull’Orient Express, sembrano riproporsi anche questa volta. Il riferimento è alle nuove graduatorie dei concorsi al Comune di Cosenza. Già lo scorso mese maggio, in occasione delle selezioni per istruttore direttivo e istruttore amministrativo, alcune coincidenze avevano sollevato qualche perplessità tra i vincitori di concorso, tra cui la nuora del sindaco di Cosenza e la sua segretaria personale.

Concorsi al comune di Cosenza: le graduatorie

Con la pubblicazione delle nuove graduatorie per i profili di Funzionario amministrativo, Istruttore tecnico, Istruttore contabile e Istruttore amministrativo, dai documenti in nostro possesso, tornano a emergere dubbi e perplessità.

Competenze o fedeltà?

Scorrendo l’elenco dei vincitori, infatti, saltano subito all’occhio alcuni nomi come quello del collaboratore dell’ex capo di gabinetto del sindaco Franz Caruso, oppure quello della moglie di un imprenditore nel settore della grafica, fornitore dell’attuale amministrazione comunale. Ancora, la fidanzata del figlio di un noto esponente del PD cosentino e quello della moglie di un giornalista che, fino al recente allontanamento del capo di gabinetto, frequentava regolarmente le stanze di Palazzo dei Bruzi. In una di queste graduatorie ci sarebbe anche il fidanzato della segretaria del PD Cittadino.

Inevitabilmente, il dubbio sui criteri di selezione abbraccia anche agli altri nomi scelti: un’ombra che rimanda alla più classica delle spartizioni politiche, dove a trovare spazio non sono competenze e merito, ma figli, figliocci e fedelissimi di qualche burocrate e cacicco di partito.