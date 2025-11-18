Concorso dirigenti Comune di Cosenza, Comitato PA: “gli scritti ci sono, perché non vengono pubblicati?”

COSENZA – Il Comitato PA Calabria solleva dubbi sulla gestione del concorso per dirigenti del Comune di Cosenza. Ieri, fonti ufficiali hanno confermato che la commissione ha trasmesso l’esito degli scritti, ma, a oggi, i risultati non sono ancora stati pubblicati né su Inpa né nella sezione concorsi del sito istituzionale. A farsi portavoce della preoccupazione è Roberto De Luca, rappresentante del Comitato PA Calabria: “Abbiamo sollecitato i burocrati del Comune ad adempiere al loro dovere. Riteniamo che il sindaco di Cosenza sia una persona estremamente perbene”.

Concorso “pubblicare l’esito”

“Gli esiti vanno pubblicati subito. Possono esserci problemi di gestione e di organizzazione che non conosciamo e se è così ci può stare, ma sono passati diversi giorni. L’amministrazione proceda nel suo interesse principale che è quello di portare a termine la prova ed evitare sanzioni”.

Il Comitato PA sottolinea di aver apprezzato il Comune di Cosenza nelle precedenti procedure concorsuali, ma questa volta la mancata pubblicazione degli esiti lascia perplessi cittadini e candidati, aumentando incertezza e attese prolungate. In attesa di chiarimenti ufficiali, il Comitato invita l’amministrazione a procedere con tempestività, rispettando i tempi previsti e garantendo trasparenza nei confronti dei partecipanti al concorso.