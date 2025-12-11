Calabria
Maxi concorso Ministero della Cultura: 1.800 posti a tempo indeterminato, 78 in Calabria. Basta il diploma
Selezioni RIPAM su base territoriale per 1.800 unità di personale a tempo indeterminato nell’Area Assistenti con diploma a tempo pieno e indeterminato. In Calabria 78 posti
COSENZA – Indetto il maxi concorso Ministero della Cultura , in collaborazione con la Commissione RIPAM, su base territoriale e per esami, finalizzato al reclutamento di un contingente complessivo di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area Assistenti, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa importante tornata di assunzioni (qui il bando) mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero, anche in ottica di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Ripartizione regionale: 1.800 posti, 78 in Calabria
Il bando è suddiviso in due codici concorsuali distinti, entrambi per l’Area Assistenti, per i quali è possibile presentare domanda per uno solo dei codici:
(Codice 01)
Assistente per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali: 1.500 posti così ripartiti
|SEDE REGIONALE
|POSTI
|CODICE CONCORSO
|RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99
|Abruzzo
|27
|1.ABR.
|3
|Basilicata
|31
|1.BAS.
|/
|Calabria
|63
|1.CAL.
|/
|Campania
|341
|1.CAM.
|/
|Emilia-Romagna
|66
|1.EMI.
|14
|Friuli-Venezia Giulia
|31
|1.FRI.
|2
|Lazio
|311
|1.LAZ.
|47
|Liguria
|44
|1.LIG.
|7
|Lombardia
|77
|1.LOM.
|17
|Marche
|38
|1.MAR.
|8
|Molise
|29
|1.MOL.
|4
|Piemonte
|47
|1.PIE.
|14
|Puglia
|45
|1.PUG.
|/
|Sardegna
|49
|1.SAR.
|4
|Sicilia
|17
|1.SIC.
|/
|Toscana
|170
|1.TOS.
|35
|Trentino-Alto Adige
|3
|1.TRE.
|/
|Umbria
|41
|1.UMB.
|/
|Veneto
|70
|1.VEN.
|13
|TOTALE
|1.500
|/
|168
(Codice 02)
Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione: 300 posti così ripartiti:
|SEDE REGIONALE
|POSTI
|CODICE CONCORSO
|RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99
|Abruzzo
|10
|2.ABR.
|1
|Basilicata
|12
|2.BAS.
|/
|Calabria
|15
|2.CAL.
|/
|Campania
|35
|2.CAM.
|/
|Emilia-Romagna
|18
|2.EMI.
|4
|Friuli-Venezia Giulia
|5
|2.FRI.
|1
|Lazio
|70
|2.LAZ.
|6
|Liguria
|7
|2.LIG.
|2
|Lombardia
|22
|2.LOM.
|4
|Marche
|6
|2.MAR.
|1
|Molise
|6
|2.MOL.
|1
|Piemonte
|14
|2.PIE.
|5
|Puglia
|21
|2.PUG.
|/
|Sardegna
|8
|2.SAR.
|1
|Sicilia
|2
|2.SIC.
|/
|Toscana
|28
|2.TOS.
|10
|Umbria
|6
|2.UMB.
|/
|Veneto
|15
|2.VEN.
|4
|TOTALE
|300
|/
|40
Maxi concorso Ministero della Cultura: requisiti
Per partecipare al concorso è necessario possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc…) e il seguente titolo di studio specifico: Diploma di istruzione superiore conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.
Modalità di presentazione della domanda e scadenza
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Come presentarla
- Accesso: Autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/
- Compilazione: Compilare il format di candidatura, inserendo anche il proprio curriculum vitae (con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione).
- PEC: È necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato.
- Contributo: È richiesto, a pena di esclusione, il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00 euro).
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e corrisponde a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale “inPA”.
La prova scritta: struttura e materie
La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova scritta unica, che si terrà con l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate. La prova scritta, distinta per i due codici di concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.
Il test sarà così ripartito:
|Sezione
|Numero di Quesiti
|Argomenti
|Punteggio
|Quesiti Comuni
(25 totali)
|10
|Elementi di diritto amministrativo, nozioni di diritto penale (reati contro la P.A.)
struttura e organizzazione del Ministero della cultura
|Risposta esatta: +0,75 punti
|Ragionamento
logico-deduttivo
|7
|Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale
|Risposta esatta: +0,75 punti
|Quesiti Situazionali
|8
|Problematiche organizzative e gestionali,
valutare la capacità di giudizio dei candidati
|Risposta più efficace: +1,00 punto
