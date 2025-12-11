Segnala una notizia

Calabria

Maxi concorso Ministero della Cultura: 1.800 posti a tempo indeterminato, 78 in Calabria. Basta il diploma

Selezioni RIPAM su base territoriale per 1.800 unità di personale a tempo indeterminato nell’Area Assistenti con diploma a tempo pieno e indeterminato. In Calabria 78 posti

Pubblicato

46 secondi fa

il

Concorso

COSENZA – Indetto il maxi concorso Ministero della Cultura , in collaborazione con la Commissione RIPAM, su base territoriale e per esami, finalizzato al reclutamento di un contingente complessivo di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area Assistenti, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa importante tornata di assunzioni (qui il bando) mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero, anche in ottica di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Concorso Ministero della Cultura (MiC)

Ripartizione regionale: 1.800 posti, 78 in Calabria

Il bando è suddiviso in due codici concorsuali distinti, entrambi per l’Area Assistenti, per i quali è possibile presentare domanda per uno solo dei codici:

(Codice 01)
Assistente per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali: 1.500 posti così ripartiti

SEDE REGIONALE POSTI CODICE CONCORSO RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99
Abruzzo 27 1.ABR. 3
Basilicata 31 1.BAS. /
Calabria 63 1.CAL. /
Campania 341 1.CAM. /
Emilia-Romagna 66 1.EMI. 14
Friuli-Venezia Giulia 31 1.FRI. 2
Lazio 311 1.LAZ. 47
Liguria 44 1.LIG. 7
Lombardia 77 1.LOM. 17
Marche 38 1.MAR. 8
Molise 29 1.MOL. 4
Piemonte 47 1.PIE. 14
Puglia 45 1.PUG. /
Sardegna 49 1.SAR. 4
Sicilia 17 1.SIC. /
Toscana 170 1.TOS. 35
Trentino-Alto Adige 3 1.TRE. /
Umbria 41 1.UMB. /
Veneto 70 1.VEN. 13
TOTALE 1.500 / 168

 

(Codice 02)
Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione: 300 posti così ripartiti:

SEDE REGIONALE POSTI CODICE CONCORSO RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99
Abruzzo 10 2.ABR. 1
Basilicata 12 2.BAS. /
Calabria 15 2.CAL. /
Campania 35 2.CAM. /
Emilia-Romagna 18 2.EMI. 4
Friuli-Venezia Giulia 5 2.FRI. 1
Lazio 70 2.LAZ. 6
Liguria 7 2.LIG. 2
Lombardia 22 2.LOM. 4
Marche 6 2.MAR. 1
Molise 6 2.MOL. 1
Piemonte 14 2.PIE. 5
Puglia 21 2.PUG. /
Sardegna 8 2.SAR. 1
Sicilia 2 2.SIC. /
Toscana 28 2.TOS. 10
Umbria 6 2.UMB. /
Veneto 15 2.VEN. 4
TOTALE 300 / 40

 

Maxi concorso Ministero della Cultura: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc) e il seguente titolo di studio specifico: Diploma di istruzione superiore conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Modalità di presentazione della domanda e scadenza

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Come presentarla

    1. Accesso: Autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/
    2. Compilazione: Compilare il format di candidatura, inserendo anche il proprio curriculum vitae (con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione).
    3. PEC: È necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato.
    4. Contributo: È richiesto, a pena di esclusione, il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00 euro).

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e corrisponde a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale “inPA”.

La prova scritta: struttura e materie

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova scritta unica, che si terrà con l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate. La prova scritta, distinta per i due codici di concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

Il test sarà così ripartito:

Sezione Numero di Quesiti Argomenti Punteggio
Quesiti Comuni
(25 totali)		 10 Elementi di diritto amministrativo, nozioni di diritto penale (reati contro la P.A.)
struttura e organizzazione del Ministero della cultura		 Risposta esatta: +0,75 punti
Ragionamento
logico-deduttivo		 7 Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale Risposta esatta: +0,75 punti
Quesiti Situazionali 8 Problematiche organizzative e gestionali,
valutare la capacità di giudizio dei candidati		 Risposta più efficace: +1,00 punto
