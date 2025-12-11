Maxi concorso Ministero della Cultura: 1.800 posti a tempo indeterminato, 78 in Calabria. Basta il diploma

COSENZA – Indetto il maxi concorso Ministero della Cultura , in collaborazione con la Commissione RIPAM, su base territoriale e per esami, finalizzato al reclutamento di un contingente complessivo di 1.800 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area Assistenti, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa importante tornata di assunzioni (qui il bando) mira a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero, anche in ottica di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ripartizione regionale: 1.800 posti, 78 in Calabria

Il bando è suddiviso in due codici concorsuali distinti, entrambi per l’Area Assistenti, per i quali è possibile presentare domanda per uno solo dei codici:

(Codice 01)

Assistente per la tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali: 1.500 posti così ripartiti

SEDE REGIONALE POSTI CODICE CONCORSO RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99 Abruzzo 27 1.ABR. 3 Basilicata 31 1.BAS. / Calabria 63 1.CAL. / Campania 341 1.CAM. / Emilia-Romagna 66 1.EMI. 14 Friuli-Venezia Giulia 31 1.FRI. 2 Lazio 311 1.LAZ. 47 Liguria 44 1.LIG. 7 Lombardia 77 1.LOM. 17 Marche 38 1.MAR. 8 Molise 29 1.MOL. 4 Piemonte 47 1.PIE. 14 Puglia 45 1.PUG. / Sardegna 49 1.SAR. 4 Sicilia 17 1.SIC. / Toscana 170 1.TOS. 35 Trentino-Alto Adige 3 1.TRE. / Umbria 41 1.UMB. / Veneto 70 1.VEN. 13 TOTALE 1.500 / 168

(Codice 02)

Assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione: 300 posti così ripartiti:

SEDE REGIONALE POSTI CODICE CONCORSO RISERVE EX ART. 3 LEGGE 68/99 Abruzzo 10 2.ABR. 1 Basilicata 12 2.BAS. / Calabria 15 2.CAL. / Campania 35 2.CAM. / Emilia-Romagna 18 2.EMI. 4 Friuli-Venezia Giulia 5 2.FRI. 1 Lazio 70 2.LAZ. 6 Liguria 7 2.LIG. 2 Lombardia 22 2.LOM. 4 Marche 6 2.MAR. 1 Molise 6 2.MOL. 1 Piemonte 14 2.PIE. 5 Puglia 21 2.PUG. / Sardegna 8 2.SAR. 1 Sicilia 2 2.SIC. / Toscana 28 2.TOS. 10 Umbria 6 2.UMB. / Veneto 15 2.VEN. 4 TOTALE 300 / 40

Maxi concorso Ministero della Cultura: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc…) e il seguente titolo di studio specifico: Diploma di istruzione superiore conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Modalità di presentazione della domanda e scadenza

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Come presentarla

Accesso: Autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS sul Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/ Compilazione: Compilare il format di candidatura, inserendo anche il proprio curriculum vitae (con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione). PEC: È necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale intestato al candidato. Contributo: È richiesto, a pena di esclusione, il versamento di una quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00 euro).

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e corrisponde a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale “inPA”.

La prova scritta: struttura e materie

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova scritta unica, che si terrà con l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate. La prova scritta, distinta per i due codici di concorso, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

Il test sarà così ripartito: