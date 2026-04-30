COSENZA – Maxi concorso Polizia di Stato 2026: Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 4.400 allievi Agenti della Polizia in tutta Italia. Si tratta di una delle più grandi opportunità di inserimento nel comparto sicurezza per l’anno 2026, finalizzata al potenziamento della pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 29 maggio 2026. (QUI IL BANDO)

Maxi concorso Polizia di Stato 2026: suddivisione dei 4.400 posti

Il concorso nella Polizia è strutturato in tre diverse procedure, con riserve specifiche per civili e militari e segue la seguente suddivisione di posti:

2.398 posti (Codice AG20261): Aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile

1.962 posti (Codice VFP2026): Riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1, VFPI, VFP4) in servizio o in congedo

40 posti (Codice BIL2026): Riservato ai possessori dell’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) di livello B2.

Requisiti di Partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario possedere determinati requisiti alla data di scadenza del bando:

Limiti di Età civili e bilingui: Età compresa tra i 18 e i 26 anni (non compiuti).

Volontari Forze Armate (VFP): Il limite è fissato a 25 anni (non compiuti)

Nota: I limiti possono essere elevati fino a un massimo di 3 anni in relazione al servizio militare effettivamente prestato.

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) o equipollente. Per i soli volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media).

Altri Requisiti Fondamentali

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici

Possesso delle qualità di condotta previste dalla legge

Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale InPA. Accedere al Portale Concorsi della Polizia di Stato (https://concorsionline.poliziadistato.it) o tramite il portale inPA, autenticarsi tramite SPID o CIE, compilare i campi richiesti e indicare una PEC (Posta Elettronica Certificata) personale per le comunicazioni ufficiali.

Le Fasi del Concorso

Il percorso selettivo è rigoroso e prevede diverse tappe obbligatorie:

Prova scritta d’esame: Un questionario a risposta multipla su cultura generale, inglese, informatica e logica. La banca dati sarà pubblicata almeno 20 giorni prima delle prove

Accertamento efficienza fisica: Prove atletiche come corsa (1000m), salto in alto e piegamenti sulle braccia

Accertamenti psico-fisici: Visite mediche, esami del sangue e test sensoriali

Accertamenti attitudinali: Test psicometrici e colloqui individuali/collegiali e valutazione dei titoli: Valutazione di brevetti o titoli di servizio (ove previsto).

Importante: La pubblicazione del diario della prova scritta è prevista per il 1° luglio 2026 sul sito ufficiale della Polizia di Stato.