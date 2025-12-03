Area Urbana
Confcommercio Cosenza lancia la campagna ‘Compra sotto casa’ per gli acquisti di Natale
COSENZA – In vista delle festività natalizie, Confcommercio Cosenza rilancia la campagna “Compra sotto casa”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza di scegliere i negozi di prossimità per i propri acquisti di Natale.
Un gesto semplice, quotidiano, che però genera un grande valore: sostiene l’economia locale, preserva il tessuto commerciale dei nostri centri urbani e rafforza i legami di comunità. I negozi di vicinato infatti non sono solo luoghi di acquisto, ma rappresentano presidi di socialità, sicurezza e qualità della vita.
Il valore dei negozi di prossimità
La campagna 2025 ha visto la realizzazione di un breve video che si concentra sulla dimensione umana del commercio: dietro ogni vetrina c’è una storia, una famiglia, un impegno costante fatto di professionalità e accoglienza. In un periodo dell’anno in cui si parla molto di consumi, Confcommercio Cosenza invita a riflettere anche sull’impatto delle proprie scelte: acquistare sotto casa significa far crescere il territorio.
“Il Natale è il momento dell’anno in cui più di tutti si percepisce il valore delle relazioni umane – ha dichiarato il direttore di Confcommercio Cosenza, Maria Santagada. I nostri negozi di vicinato incarnano proprio questo: sono fatti di persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città. ‘Compra sotto casa’ non è solo uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi, con dedizione, tiene aperte le nostre strade e crea valore per il territorio. Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità.”
Un invito alla responsabilità collettiva
Confcommercio Cosenza ricorda che ogni acquisto locale genera ricadute dirette sull’occupazione, sui servizi e sul benessere economico della provincia. Per questo, l’associazione invita cittadini e imprese a condividere e promuovere la campagna, trasformando il periodo natalizio in un’opportunità di sostegno reciproco. La campagna “Compra sotto casa” accompagnerà tutto il mese di dicembre con iniziative, contenuti digitali e attività promozionali rivolte sia ai consumatori sia agli operatori del settore.
