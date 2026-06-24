Ernesto Rapani, confermata in appello la condanna del senatore FdI per calunnia

CATANZARO – La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza, emessa nel settembre del 2023 dal Tribunale di Castrovillari, con cui il giudice monocratico aveva condannato in primo grado per calunnia il senatore di FdI, Ernesto Rapani, a un anno e sei mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno alle persone offese costituitesi in giudizio quali parti civili.

Nella sentenza di primo grado il giudice, nel riconoscere al senatore le attenuanti generiche, gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Rapani tramite il suo difensore aveva appellato la sentenza di condanna.

Il procedimento penale trae origine da fatti risalenti al 2017, quando il senatore Rapani presentò una denuncia sostenendo che un assegno a lui intestato fosse stato sottratto e successivamente utilizzato in modo illecito da ignoti. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il parlamentare aveva negato di aver mai consegnato quel titolo di credito a due soggetti coinvolti nell’organizzazione di un evento tenutosi a Corigliano-Rossano, iniziativa legata al percorso di fusione tra i due comuni. La vicenda era stata inizialmente esaminata dalla Procura di Cosenza, che aveva avviato gli accertamenti poi confluiti nel procedimento conclusosi nei vari gradi di giudizio.