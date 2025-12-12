Confindustria Alberghi, 2 i calabresi nel Consiglio generale: sono Flora Fabiano e Luca Giuliano

COSENZA – La Calabria presente nel nuovo consiglio generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2025-2027. La regione è rappresentata da ben due imprenditori calabresi del settore turistico che guidano alcune realtà ricettive di spicco, tra l’Alto Tirreno Cosentino, l’area urbana che circonda Cosenza e la Costa degli Dei. Si tratta di Flora Fabiano e Luca Giuliano, già impegnati nella sezione Turismo di Unindustria Calabria rispettivamente con i ruoli di presidente e vicepresidente.

Luca Giuliano: «Essenziale poter rappresentare la Calabria»

Luca Giuliano ha ottenuto la riconferma del mandato a seguito del lavoro svolto nel precedente biennio. Il rinnovo della carica rappresenta un riconoscimento del contributo offerto dall’imprenditore e rafforza il ruolo dei territori nel processo di definizione delle linee strategiche dell’industria alberghiera italiana.

“Il ruolo dei consiglieri in Confindustria Alberghi – ha sottolinea Giuliano – è contribuire alla definizione di analisi e proposte portando una visione concreta dai territori. Ritengo essenziale poter rappresentare la Calabria in un contesto nazionale di alto profilo, contribuendo con esperienza, ascolto e impegno allo sviluppo del settore”.

Flora Fabiano: «La Calabria come terra di opportunità»

“La mia elezione nel consiglio nazionale di Confindustria Alberghi rappresenta, prima di tutto, un auspicio e una responsabilità: contribuire a migliorare le condizioni di sviluppo del turismo calabrese all’interno di una visione nazionale più ampia” il commento di Flora Fabiano che ha specificato che la Calabria possiede un patrimonio straordinario fatto di paesaggi, cultura, identità, imprenditoria e ospitalità, “che merita politiche più efficaci, infrastrutture adeguate e una strategia condivisa capace di valorizzarne appieno il potenziale”.

Per Fabiano è “necessario lavorare per rafforzare la competitività delle imprese, sostenere la qualità dell’offerta, favorire la destagionalizzazione e creare un vero sistema turistico regionale, integrato e riconoscibile”. Motivi questi che spingono l’imprenditrice a promuovere all’interno del consiglio nazionale “un dialogo costruttivo affinché la Calabria non sia più considerata una destinazione marginale, ma una terra di opportunità, in grado di attrarre investimenti, generare occupazione e contribuire in modo significativo alla crescita del turismo italiano”.

Nuove nomine in Confindustria Alberghi, gli auguri di Ferrara

L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea dei delegati che si è svolta a Roma, nella sede del CNEL. Ai consiglieri nazionali arrivano le congratulazioni da parte del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara: “Assieme ai presidenti delle sedi territoriali di Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, di Crotone, Mario Spano’, di Vibo Valentia, Rocco Colacchio e di Reggio Calabria, Domenico Vecchio – dichiara – ci teniamo a formulare gli auguri di buon lavoro ai nostri colleghi imprenditori che sono al timone di importanti realtà ricettive in Calabria. Insieme sottolineiamo da tempo l’importanza strategica dell’industria dell’ospitalità come motore di crescita del Paese”.

“Il turismo – sostiene Ferrara – ha un forte impatto sull’economia, con un alto moltiplicatore che attiva sviluppo in molti settori. La sfida è trasformare questa forza in crescita stabile e duratura, migliorando la qualità complessiva dell’offerta, valorizzando i territori, anche grazie a una migliore mobilità. Siamo soddisfatti – conclude – per il risultato raggiunto da Unindustria Calabria che, insieme alle altre figure di primissimo piano espresse a livello nazionale, adesso annovera in seno a Confindustria Alberghi anche la presenza di due consiglieri nazionali”.

Un confronto sul settore

L’incontro e’ stato anche l’occasione per un confronto di settore sul tema “Alberghi: la sfida della competitivita’”, al quale sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del CNEL Renato Brunetta, il ministro del Turismo Daniela Santanche’, il delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, Leopoldo Destro, ed il presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.