Consiglio comunale di Rende: approvato il Rendiconto 2025, conti in ordine. Via libera alla comunità energetica

RENDE (CS) – Un’assise rapida, concreta e segnata da un clima di sostanziale collaborazione tra le parti. Il Consiglio Comunale di Rende, riunitosi il 29 aprile 2026, ha licenziato punti cruciali per la tenuta finanziaria e lo sviluppo sostenibile del territorio. Nonostante qualche timido scambio dialettico, la maggioranza guidata dal Sindaco Sandro Principe ha mostrato compattezza, incassando l’astensione (e in un caso il voto favorevole) delle minoranze.

Emergenza Meteo: approvato il debito fuori bilancio per la somma urgenza

In apertura di seduta, su proposta del Presidente Francesco Adamo, l’aula ha affrontato il tema dei debiti fuori bilancio (circa 123.000 euro) derivanti dagli interventi di somma urgenza post-alluvione. L’Assessore al Bilancio, Federico Jorio, ha spiegato come i fondi siano serviti per ripristinare la sicurezza e garantire alloggio alle famiglie sfollate dal centro storico. Se dall’opposizione Marco Saverio Ghionna ha invocato maggiore prevenzione, la replica del Sindaco Principe è stata netta: “Bisogna conoscere la struttura del territorio prima di parlare; l’emergenza era imprevedibile e le istituzioni hanno risposto prontamente”. La delibera è passata con il voto della maggioranza e l’astensione della minoranza.

Rendiconto 2025: i numeri di un “Ente Sano”

Il piatto forte della giornata è stato il Rendiconto di Gestione 2025. L’Assessore Jorio ha presentato una fotografia economica estremamente positiva per il Comune di Rende a cominciare dalla riduzione del disavanzo: recuperati oltre 2,2 milioni di euro. Saldo di cassa record di oltre 29 milioni di euro e con un patrimonio netto dell’ente pari a 90 milioni di euro. Velocità nei pagamenti: il Comune onora i debiti in soli 23 giorni (sotto la soglia legale di 30).

Infine 11,2 i milioni di euro investiti negli immobili comunali “Gestiamo i processi senza farci condizionare dagli eventi”, ha chiosato Jorio, sottolineando come l’ente sia riuscito a coprire scostamenti per 5 milioni di euro derivanti da minori entrate (tagli Arrical) e debiti potenziali (settore depurazione). Il commento del Sindaco: Durante il dibattito, il primo cittadino Sandro Principe ha difeso l’operato dell’amministrazione, invitando a una comunicazione più responsabile per evitare “caos mediatico” che distorca il lavoro istituzionale.

Nasce la Comunità Energetica di Rende

Il momento di massima convergenza politica si è registrato sull’approvazione dell’atto costitutivo per la Comunità Energetica cittadina. L’Assessore all’Ambiente, Andrea Cuzzocrea, ha illustrato i benefici del progetto con la decarbonizzazione del territorio e il conseguente contenimento dei costi energetici per i cittadini. Il punto è stato approvato all’unanimità, con il plauso bipartisan di Gelsomino, Gallo (M5S), Ghionna, Trombino e Tenuta. Un segnale forte che proietta Rende verso i tavoli internazionali: la città sarà infatti protagonista di un vertice sulle politiche energetiche in Lituania.

Gli altri punti: welfare e contenziosi

In chiusura, l’aula ha approvato a maggioranza un ulteriore debito fuori bilancio di 194mila euro relativo a soccombenze giudiziarie storiche. È stato invece rinviato all’unanimità il punto riguardante il Regolamento dei Centri di Aggregazione Sociale, su richiesta dell’Assessore al Welfare Daniela Ielasi, per ulteriori approfondimenti tecnici.