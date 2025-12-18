Consiglio regionale Calabria: seduta infuocata e tensioni tra maggioranza e opposizione

REGGIO CALABRIA – Si annuncia non priva di pochi malumori tra maggioranza ed opposizione la seduta del Consiglio regionale che é iniziata a Palazzo Campanella. All’ordine del giorno dei lavori l’elezione degli uffici di Presidenza delle Commissioni, con la volontà della maggioranza di ottenere anche la presidenza della Commissione speciale di Vigilanza, solitamente guidata da un consigliere della minoranza.

Modifiche al Regolamento interno del Consiglio

Ma non sono solo questi i possibili motivi di scontro della seduta. Ad aprire i lavori l’esame di una proposta di legge di modifica dell’art. 28 del Regolamento interno del Consiglio, riguardante le attribuzioni delle Commissioni consiliari, che saranno modificate “per una migliore armonizzazione delle competenze”.

Ridefinizione delle competenze delle Commissioni

Alla prima Commissione sarà attribuita la materia delle Riforme, fino ad oggi di competenza della quinta Commissione, alla quale saranno demandate, invece, l’Istruzione, le attività culturali, lo sport e le politiche giovanili.

Sessione Bilancio 2026-2028

Dopo le votazioni per l’elezione dei vertici delle Commissioni, il Consiglio aprirà la sessione Bilancio, con l’esame del Defr (Documento di Economia e Finanza della Regione) 2026-2028, del “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2026-2028 e con l’approvazione del Piano degli indicatori di bilancio esercizi 2026-2028”, della “Legge di stabilità regionale 2026” e del “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”.

La proposta di legge “Adempimento”: che cosa è e le possibili polemiche

La seduta si chiuderà con l’esame di una proposta di legge che potrà essere fonte di ulteriori polemiche tra maggioranza e opposizione. Una proposta che ha saltato il passaggio in Commissione e che la maggioranza ha portato direttamente in Aula, per interventi in diverse materie.

La proposta di legge riguarda l'”Adempimento – riporta il titolo della normativa d’iniziativa dei consiglieri Domenico Giannetta (FI), Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente), Angelo Brutto (FdI), Giuseppe Mattiani (Lega) e Vito Pitaro (Noi Moderati) – degli impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative”.