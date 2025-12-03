Rassegna “Consonanze – Dialoghi d’autore”: all’Unical arriva “Platone. Una storia d’amore” di Matteo Nucci

RENDE – L’Università della Calabria ospiterà il primo appuntamento di Consonanze – Dialoghi d’Autore, la nuova rassegna promossa da Feltrinelli e Entopan. Domani, giovedì 4 dicembre, alle ore 9:00, nella Sala seminari della Biblioteca di Area Umanistica (BAU), sarà presentato “Platone. Una storia d’amore”, l’ultimo lavoro dello scrittore romano Matteo Nucci, noto studioso del mondo classico che unisce rigore storico e dimensione narrativa. All’incontro parteciperanno le docenti Emanuela Pascuzzi, Delegata al Public Engagement e Partecipazione Sociale, Margherita Ganeri, presidente della BAU, e Sandra Plastina, professoressa di Storia della filosofia.

Consonanze, la collaborazione con Feltrinelli e Entopan

Rappresenta per l’Ateneo «un impegno concreto per promuovere la lettura, il pensiero critico e il dialogo tra saperi. Un’iniziativa che si inserisce pienamente nella strategia di Public Engagement dell’Unical e conferma la Biblioteca di Area Umanistica come spazio di riferimento per attività aperte alla cittadinanza, alla formazione continua e alla diffusione della cultura».

Quattro scrittori

La BAU è una delle sedi principali del cartellone di “Consonanze”, che nel 2026 porterà all’Università della Calabria altri quattro scrittori di rilievo nazionale: Gianrico Carofiglio, Ezio Mauro, Alessandro Aresu ed Emanuele Felice. La presenza diretta degli autori «rafforza il ruolo dell’Università come presidio culturale del territorio e moltiplica le occasioni di incontro tra studenti, docenti e cittadini, offrendo alla comunità universitaria opportunità concrete di dialogo con alcune delle voci più autorevoli del panorama letterario nazionale».

«Nel Mezzogiorno e nelle Isole si legge poco – spiega Emanuela Pascuzzi – e la Calabria è tra le regioni in cui si legge di meno. Senza libri e senza lettori non c’è sviluppo. La lettura rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per coltivare pensiero critico, favorire la partecipazione sociale, ampliare le opportunità culturali e sostenere la crescita civile».

«In questo senso, la lettura va intesa come un bene comune e un presidio indispensabile contro la povertà educativa. Con questa consapevolezza, l’Università della Calabria rafforza le proprie attività di Public Engagement, promuovendo occasioni che avvicinano la comunità ai libri e alimentano un dialogo vivo sulla conoscenza».

«La Biblioteca di Area Umanistica dell’Unical, su proposta del Rettore, ospita con entusiasmo il ciclo di presentazioni Consonanze – commenta la presidente Margherita Ganeri –. L’importante iniziativa Feltrinelli-Entopan, di respiro nazionale, arricchisce la serie delle attività di promozione della lettura e della scrittura creativa ideate dalla biblioteca».