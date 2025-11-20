Contributi per le manifestazioni sportive, pubblicate le graduatorie: finanziati tutti i 127 partecipanti

CATANZARO – Pubblicate le graduatorie definitive dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per le manifestazioni sportive per l’annualità 2025, finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Azione 6.8.3 e sulla L.R. n. 28/2010.

“Con l’approvazione delle graduatorie definitive e la possibilità di finanziare tutti i 127 partecipanti ammessi dell’avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle manifestazioni sportive per l’annualità 2025, la Regione Calabria conferma la volontà di sostenere concretamente il mondo dello sport e le realtà associative che operano sul territorio”. È quanto fa sapere in una nota l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, Eulalia Micheli in merito alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

“Questo risultato è frutto di un impegno costante per garantire pari opportunità e valorizzare le energie positive che lo sport sa generare, soprattutto tra i giovani” ha aggiunto.

Contributi per le manifestazioni sportive, le precisazioni sulle graduatorie

Le graduatorie definitive, suddivise per tipologia di intervento, comprendono gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili, per un totale di 1.763.861,55 euro, per le tre tipologie di manifestazioni previste dall’avviso, nonché l’elenco delle domande irricevibili o non ammesse a valutazione, con indicazione delle relative motivazioni.

“La proroga dei termini per svolgere le attività finanziate al 31 marzo 2026, originariamente fissati al 31 dicembre 2025 – aggiunge l’assessore Micheli – consentirà di realizzare al meglio le iniziative programmate, favorendo una più ampia partecipazione e una maggiore ricaduta sociale. Lo sport, infatti, non è soltanto competizione, ma è anche inclusione, educazione e crescita collettiva: valori che la Regione intende promuovere con convinzione e continuità.

“Il sostegno alle manifestazioni sportive – conclude l’assessore – rappresenta un investimento strategico per la coesione sociale e per la diffusione di valori positivi, contribuendo al rafforzamento dell’identità regionale”. Le graduatorie possono essere consultate sul sito della Regione Calabria.