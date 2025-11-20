Calabria
Controlli “mala movida”: servivano alcolici a minorenni, sanzionati due bar
Somministrazioni illegali di alcolici a minori. Un barista sorpreso a fornire alcol ad un ragazzino di età inferiore ai 16 anni
CATANZARO – Nel fine settimana, durante i controlli, due bar sono stati sanzionati per aver somministrato alcolici a 12 minorenni. Continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Lido di Catanzaro, nell’ambito delle attività mirate al contrasto della cosiddetta “malamovida”.
Nel primo esercizio, gli agenti hanno accertato la somministrazione di alcol a un minore di 18 anni, con una sanzione amministrativa di 333 euro a carico del barman. Nello stesso locale, un secondo barista avrebbe servito alcol a due minorenni, tra cui uno con età inferiore ai 16 anni.
Situazione analoga nel secondo bar, dove la Polizia ha riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche a nove minori, anche qui con un soggetto under 16. Il titolare è stato quindi sanzionato secondo le norme vigenti.
L’attività rientra nel piano della Questura volto a garantire il rispetto della normativa sulla vendita di alcol, con particolare attenzione alla tutela dei minori. La Polizia ricorda agli esercenti l’obbligo di attenersi alle disposizioni e avverte che violazioni reiterate possono portare alla sospensione o alla revoca della licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.
