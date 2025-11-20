Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Controlli “mala movida”: servivano alcolici a minorenni, sanzionati due bar

Calabria

Controlli “mala movida”: servivano alcolici a minorenni, sanzionati due bar

Somministrazioni illegali di alcolici a minori. Un barista sorpreso a fornire alcol ad un ragazzino di età inferiore ai 16 anni

Pubblicato

2 ore fa

il

alcolici minorenni

CATANZARO – Nel fine settimana, durante i controlli, due bar sono stati sanzionati per aver somministrato alcolici a 12 minorenni. Continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Lido di Catanzaro, nell’ambito delle attività mirate al contrasto della cosiddetta “malamovida”.

Nel primo esercizio, gli agenti hanno accertato la somministrazione di alcol a un minore di 18 anni, con una sanzione amministrativa di 333 euro a carico del barman. Nello stesso locale, un secondo barista avrebbe servito alcol a due minorenni, tra cui uno con età inferiore ai 16 anni.

Situazione analoga nel secondo bar, dove la Polizia ha riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche a nove minori, anche qui con un soggetto under 16. Il titolare è stato quindi sanzionato secondo le norme vigenti.

L’attività rientra nel piano della Questura volto a garantire il rispetto della normativa sulla vendita di alcol, con particolare attenzione alla tutela dei minori. La Polizia ricorda agli esercenti l’obbligo di attenersi alle disposizioni e avverte che violazioni reiterate possono portare alla sospensione o alla revoca della licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA