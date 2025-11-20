Controlli antidroga della Polizia, arrestate due persone

CROTONE – La Polizia ha arrestato a Crotone due persone, di 56 e 33 anni, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il primo arresto è stato eseguito dagli agenti delle volanti che, giunti sulla soglia dell’abitazione dell’uomo, hanno avvertito un intenso odore di sostanza stupefacente provenire dall’interno. Nel corso del successivo controllo, sono stati trovati complessivamente 46 grammi di hashish, una parte dei quali già divisi in dosi. Trovati anche 6,50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

Nell’ambito dello stesso contesto di controllo, un altro soggetto è stato notato dagli agenti mentre percorreva una via cittadina della zona sud, nelle vicinanze della propria abitazione. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha accelerato il passo nel tentativo di eludere il controllo. Bloccato dai poliziotti, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo, per cui, gli agenti, visti anche i precedenti in materia di droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando 41 grammi di hashish e due coltelli intrisi della stessa sostanza.