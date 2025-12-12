Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Controlli nei cantieri: lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza. Denunciato datore di lavoro

Calabria

Controlli nei cantieri: lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza. Denunciato datore di lavoro

A seguito delle ispezioni nei cantieri, per contrastare lo sfruttamento nell’edilizia, l’attività di un’azienda è stata sospesa. Elevate sanzioni per 16.700 euro

Pubblicato

1 minuto fa

il

Controlli cantieri carabinieri

BIANCO (RC) – Proseguono i controlli nei cantieri dei Carabinieri in provincia di Reggio Calabria. Nelle ultime ore i militari di Bianco – con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro – hanno effettuato un controllo mirato in un cantiere edile del comune reggino, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al contrasto del lavoro sommerso.

L’ispezione ha portato alla luce gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’azienda verificata è risultata infatti completamente carente sotto il profilo delle misure di tutela previste dalla normativa. Durante i controlli, i militari hanno inoltre individuato tre lavoratori impiegati “in nero”, condizione che ha comportato la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un totale di 16.700 euro. Il datore di lavoro è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le violazioni accertate in tema di sicurezza.

 

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA