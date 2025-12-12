BIANCO (RC) – Proseguono i controlli nei cantieri dei Carabinieri in provincia di Reggio Calabria. Nelle ultime ore i militari di Bianco – con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro – hanno effettuato un controllo mirato in un cantiere edile del comune reggino, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al contrasto del lavoro sommerso.

L’ispezione ha portato alla luce gravi irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’azienda verificata è risultata infatti completamente carente sotto il profilo delle misure di tutela previste dalla normativa. Durante i controlli, i militari hanno inoltre individuato tre lavoratori impiegati “in nero”, condizione che ha comportato la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un totale di 16.700 euro. Il datore di lavoro è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le violazioni accertate in tema di sicurezza.