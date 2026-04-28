Controlli dei Carabinieri: scoperto un caseificio abusivo, accertate numerose irregolarità

GIOIA TAURO (RC) – Un’attività capillare quella dei carabinieri, che ha portato a numerosi sequestri e denunce. Nel settore agroalimentare e ambientale, i militari con il supporto dell’Asp di Reggio Calabria, hanno scoperto un caseificio abusivo. All’interno di una cella frigorifera sono state sequestrate 58 forme di formaggio destinate alla vendita, conservate in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, tra insetti e sporcizia. Rinvenuta anche la carcassa di un tasso, specie protetta. Il titolare è stato denunciato per violazioni sanitarie e detenzione illecita di fauna selvatica.

Carabinieri: “tolleranza zero”, autolavaggio abusivo e scarichi illeciti

Sempre a Gioia Tauro, i carabinieri hanno sequestrato un’area adibita ad autolavaggio nel retro di una concessionaria. La struttura era priva delle autorizzazioni ambientali e utilizzata per lo scarico illecito di reflui industriali nella rete fognaria. I controlli hanno riguardato anche i reati contro il patrimonio e due persone, sono state sorprese mentre rubavano materiale ferroso da un’azienda confiscata: per loro denuncia per furto aggravato e violazione di sigilli.

In collaborazione con tecnici Enel, scoperti anche due allacci abusivi alla rete elettrica:a Taurianova, un uomo di 53 anni è stato denunciato per un danno di oltre 6mila euro; a Gioia Tauro, una coppia è stata deferita per un prelievo illecito di circa 41mila euro.

Minori in sala scommesse e irregolarità

A San Ferdinando, i controlli si sono concentrati su un centro scommesse. All’interno sono stati identificati due minorenni nei pressi delle postazioni di gioco, in violazione delle norme. Accertata anche la presenza di un dipendente non autorizzato, circostanza che ha portato alla denuncia del gestore.

Intensificati anche i controlli sulla viabilità con quattro patenti ritirate: tre per guida in stato di ebbrezza e una per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Tra i casi, un conducente coinvolto in un incidente autonomo a Rosarno con un tasso alcolemico pari a 2,41 g/l.