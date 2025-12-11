Segnala una notizia

Controlli dei carabinieri, chiusi due bar per gravi carenze igieniche. Denunciato un 22enne

Calabria

Durante i controlli in due località del Catanzarese, il 22enne è stato denunciato per rifiuto degli accertamenti sanitari per verificare l’alterazione psicofisica

Pubblicato

53 secondi fa

il

controlli carabinieri 112

SELLIA MARINA (CZ) – Controlli dei carabineiri a Sellia Marina e Botricello. Durante un servizio lungo la Statale 106, i militari hanno fermato un 22enne trovato in possesso di una dose di marijuana. Il giovane ha rifiutato gli accertamenti sanitari per verificare eventuali condizioni di alterazione psicofisica. Di conseguenza è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo, oltre alla segnalazione alla Prefettura.

Controlli nei bar

Parallelamente, con il supporto del NAS e dell’ASP di Catanzaro, i militari hanno eseguito verifiche nei locali della zona. In due bar sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie, l’assenza della SCIA e la presenza di 5 chili di alimenti non conformi, immediatamente sequestrati. Le attività sono state chiuse e sono state elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro. Nel corso dell’operazione sono stati controllati decine di veicoli e circa cinquanta persone, in un’azione di presidio del territorio volta a garantire sicurezza e tutela degli utenti della strada.

