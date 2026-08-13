Controlli della Guardia di Finanza sul litorale ionico cosentino: 5 arresti e oltre 1,5 chili di marijuana

CASSANO IONIO (CS) – Controlli intensificati dalla Guardia di Finanza lungo la costa ionica del Cosentino nell’ambito del piano “Estate sicura” disposto dal Comando Regionale Calabria. L’attività, condotta dai finanzieri del Gruppo Sibari, della Compagnia Corigliano-Rossano e della Tenenza di Montegiordano, ha interessato in particolare le attività turistiche e ricettive, la ristorazione, la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio ambulante.

Le attività della Guardia di Finanza sul litorale ionico cosentino

Nel corso delle verifiche sono stati individuati 10 lavoratori “in nero”, con conseguente proposta di sospensione per diverse attività commerciali. Accertate inoltre 50 mancate emissioni di scontrini fiscali e 10 violazioni amministrative per abusivismo commerciale.

Prodotti contraffatti e non sicuri

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla vendita di prodotti contraffatti o privi degli standard di sicurezza previsti dalla normativa. I finanzieri hanno sequestrato 200 prodotti contraffatti e 10.000 prodotti non sicuri, con la denuncia dei responsabili all’Autorità giudiziaria e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Cinque arresti per droga

L’azione della Guardia di Finanza ha riguardato anche il contrasto al traffico di stupefacenti. Durante i posti di controllo lungo la Statale 106 ionica, sono stati denunciati sette soggetti, cinque dei quali sono stati arrestati, per detenzione e trasporto di droga. Complessivamente è stato sequestrato oltre un chilo e mezzo di marijuana.

L’operazione rientra nella strategia di contrasto all’“economia sommersa” e alle diverse forme di illegalità che, sottolinea la Guardia di Finanza, danneggiano la concorrenza e arrecano pregiudizio anche alle casse dello Stato. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo con l’obiettivo di tutelare consumatori e operatori regolari e contrastare abusivismo commerciale, lavoro irregolare e traffici illeciti lungo la costa ionica calabrese.