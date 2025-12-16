Controlli a tappeto delle forze dell’ordine: gli agenti sventano un suicidio

VIBO VALENTIA – Nel corso del fine settimana sono stati intensificati i controlli delle interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal Questore, per rafforzare la sicurezza in città prevenendo e contrastando lo spaccio di sostanze stupefacenti, delitti e ogni altra forma di illegalità.

Ad essere monitorate sono state soprattutto le zone sensibili del centro cittadino di Vibo Valentia ed in particolare quelle maggiormente interessate alla movida serale e notturna oltre che ai luoghi interessati da eventi pubblici. Le attività di sorveglianza sono state intensificate anche lungo le principali arterie stradali di accesso al centro cittadino con diversi posti di controllo.

I servizi, hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale”, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il contributo anche della Polizia Locale.

Controlli in città: suicidio sventato e contravvenzioni

Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate circa 400 persone, di cui nr. 69 penalmente censite, controllati 144 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada. 14, invece, le denunce emesse dai carabinieri nell’ambito degli stessi controlli.

Inoltre la prontezza del personale della Polizia di Stato ha consentito di rintracciare e mettere in sicurezza una persona che aveva manifestato intenti suicidari.