Controlli della Guardia Costiera nei ristoranti: sequestrati 36 kg di pesce e sanzioni per 7mila euro

CROTONE – Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Crotone a tutela delle risorse ittiche e dei consumatori finali. Le attività ispettive, effettuate presso diversi esercizi di ristorazione del territorio comunale, hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 7.000 euro e al sequestro complessivo di 36 chilogrammi di prodotti ittici privi della necessaria tracciabilità.

I controlli

In un primo ristorante è stata accertata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP, oltre alla detenzione – ai fini della somministrazione – di circa 10 kg di prodotto ittico irregolare. Al titolare sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro, con sequestro immediato del pescato.

Irregolarità analoghe sono state rilevate anche in un secondo esercizio, dove il personale della Guardia Costiera ha nuovamente riscontrato la mancata attuazione delle procedure HACCP e la presenza di circa 26 kg di pesce privo di tracciabilità. Anche in questo caso sono state applicate due sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 3.500 euro, e il prodotto è stato sottoposto a sequestro.

Tutto il pescato irregolare, non risultando conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, è stato avviato alla distruzione. A supporto dell’attività ispettiva, sono stati inoltre acquisiti rilievi fotografici che documentano in modo puntuale le violazioni contestate