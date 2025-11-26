Controlli della Polizia tra le case popolari, trovate armi clandestine e oltre un chilo di marijuana

TROPEA (VV) – Gli agenti della Polizia di Stato durante mirati controlli effettuati in un complesso di case popolari a Tropea hanno scoperto armi clandestine, munizioni di vario calibro e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Polizia

La Squadra Mobile di Vibo Valentia insieme al personale del Posto Fisso di Tropea, ha portato a rinvenimenti diffusi in diverse aree del complesso edilizio. All’interno di una cassetta del gas, liberamente accessibile, gli agenti hanno trovato una pistola a salve modificata e 48 cartucce calibro 6,35. Poco distante, in un incavo del muro perimetrale, sono emerse 58 cartucce calibro 9×19 e 5,9 grammi di marijuana.

In un veicolo abbandonato, lasciato aperto nelle vicinanze, gli operatori hanno inoltre rinvenuto armi artigianali, parti di armi da sparo, due silenziatori e sei munizioni calibro 7,65. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti.

La scoperta in cantina e l’arresto

L’attenzione degli agenti si è poi concentrata su una cantina di uno degli edifici, dalla quale proveniva un forte odore di marijuana. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare l’uomo che utilizzava il locale come deposito di materiale illecito. All’interno della cantina la Polizia ha trovato un fucile con calcio e canne tagliati (arma clandestina priva di matricola), 10 cartucce calibro 12; 700 grammi di marijuana suddivisa in 8 involucri, 9,5 grammi di cocaina e materiale per pesatura e confezionamento.

In una intercapedine del muro perimetrale di una palazzina vicina è stato poi scoperto un ulteriore involucro, identico a quelli presenti nella cantina dell’uomo, contenente 505,4 grammi di marijuana. Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina modificata, ricettazione, possesso abusivo di munizioni, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.