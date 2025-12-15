Controlli nel weekend dei carabinieri, alla guida sotto effetto di alcol e droghe: 14 denunce

VIBO VALENTIA – Controlli serrati nel fine settimana da parte dei carabinieri di Vibo. Denunciate in stato di libertà 14 persone per diverse violazioni di natura penale. Quattro soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Altri quattro conducenti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Uno di essi è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente ed è risultato positivo agli accertamenti tossicologici. Un altro si è rifiutato di sottoporsi ai test previsti dalla normativa.

Controlli: non solo alcol e droga, anche coltelli

Nell’ambito dello stesso contesto operativo, i militari hanno denunciato quattro persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovate in possesso di coltelli a serramanico di lunghezza compresa tra 15 e 21 centimetri senza giustificato motivo. È stato inoltre denunciato un soggetto per guida senza patente con recidiva, con conseguente sequestro del veicolo ai fini della confisca, nonché un uomo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, sorpreso all’esterno della propria abitazione senza un giustificato motivo.