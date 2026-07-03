CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano-Rossano ha completato la stabilizzazione dell’intero bacino dei Tirocinanti di inclusione sociale (TIS) in servizio presso l’Ente. Il 1° luglio 2026 sono stati sottoscritti i 51 contratti individuali di lavoro, con decorrenza giuridica ed economica dalla stessa data. Da quel momento i lavoratori sono diventati dipendenti comunali con contratto a tempo indeterminato e parziale, ponendo fine ai percorsi di tirocinio.

Le assunzioni riguardano 35 addetti agli affari generali e 16 addetti alla manutenzione del verde, entrambi inquadrati nell’Area degli operatori del comparto Funzioni locali. Le procedure sono state espletate attraverso l’avviamento a selezione previsto dall’articolo 16 della legge n. 56 del 1987, con formazione delle graduatorie, verifica dei requisiti e accertamento dell’idoneità.

TIS assunti a tempo indeterminato, percorso amministrativo avviato nel 2025

Il risultato rappresenta il punto di arrivo di un percorso amministrativo e finanziario iniziato nel 2025, quando l’Amministrazione comunale ha scelto di creare le condizioni per assumere l’intero contingente dei 51 tirocinanti, senza operare alcuna selezione numerica. Dopo l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale, il Comune ha attivato le procedure regionali, concluso le prove di idoneità e approvato gli esiti delle selezioni.

La programmazione è stata definitivamente consolidata con l’approvazione del PIAO 2026-2028 attraverso la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 30 giugno 2026, consentendo la firma dei contratti il giorno successivo. L’operazione è stata seguita dal sindaco Flavio Stasi, dall’assessore al Personale Mauro Mitidieri e dagli uffici comunali, sotto il coordinamento della dirigente del Settore Risorse Umane Tina Alessandra Bufano, del segretario generale Paolo Lo Moro e del dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari Danilo Fragale.

L’iniziativa assume un valore significativo anche per il sostegno economico previsto dalla Regione Calabria, fino a 54 mila euro per ciascuna unità stabilizzata, nell’ambito della programmazione regionale e dei fondi europei, accompagnato da una pianificazione comunale finalizzata a garantire la sostenibilità delle assunzioni anche oltre il periodo di finanziamento.

Il sindaco Stasi «la loro esperienza al servizio della città»

«Quella del 1° luglio è una giornata storica per 51 lavoratrici e lavoratori, per le loro famiglie e per l’intera comunità di Corigliano-Rossano. Abbiamo compiuto una scelta netta: non decidere chi assumere e chi lasciare fuori – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – ma lavorare affinché tutti i TIS in servizio presso il Comune potessero ottenere finalmente un rapporto di lavoro stabile. Dietro la sottoscrizione di questi contratti ci sono anni di attesa, sacrifici personali e familiari e un lungo lavoro amministrativo. Oggi non parliamo più di tirocinanti, ma di 51 dipendenti comunali che continueranno a mettere la propria esperienza al servizio della città».

L’assessore con delega al Personale Mauro Mitidieri ha aggiunto: «ho partecipato all’iter che ha portato alla contrattualizzazione dei Tis e ho avvertito nitidamente le loro legittime paure, aspettative, tensioni. Con ieri cambia finalmente il contesto, sono dipendenti di una città importante e complessa; ho augurato a loro il meglio e li ho invitati ad avere consapevolezza di questa nuova dimensione di lavoro che cambia la loro vita ma che apporta all’ente nuove risorse finalmente stabili e contrattualizzate».

Il completamento delle assunzioni garantisce stabilità occupazionale ai lavoratori e alle loro famiglie, ma rappresenta anche un investimento per il Comune, che potrà contare su personale ormai formato e con esperienza, rafforzando i servizi amministrativi e le attività di manutenzione del verde e del territorio. L’esperienza di Corigliano-Rossano si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla Regione Calabria per il superamento del bacino storico dei Tirocinanti di inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire l’assunzione stabile dei lavoratori impiegati per anni negli enti pubblici.