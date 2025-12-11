Corigliano Rossano: il Parco Biometano apre le sue porte al pubblico

CORIGLIANO ROSSANO – Da oggi il Parco Biometano di Corigliano-Rossano sarà ufficialmente fruibile anche ai visitatori. L’impianto, all’avanguardia nel suo settore, trasforma i rifiuti organici e gli sfalci di potatura in biometano e compost, offrendo al tempo stesso uno spazio educativo e culturale unico nel suo genere.

Il sito ospita percorsi didattici, un anfiteatro immerso nel verde e un’aula polifunzionale pensata per attività formative e iniziative pubbliche. All’interno del Parco, il visitatore percepisce in modo immediato il valore della trasformazione: ciò che un tempo era rifiuto diventa energia pulita, risorsa, vita.

Il Parco Biometano rappresenta una delle più alte espressioni di economia circolare applicata al territorio, unendo tecnologia, sostenibilità, arte e ambiente. Durante la visita, si viene guidati lungo un percorso dove oggetti dimenticati ritrovano nuova identità attraverso opere di riuso creativo, simbolo di una bellezza che nasce dal recupero.

Circondati dagli alberi e dai colori del giardino botanico, immersi nei profumi della natura, i visitatori vivono un’esperienza che coniuga memoria e innovazione: un’immersione in un’armonia antica che guarda con decisione al futuro.