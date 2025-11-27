Albergo Diffuso: presentato il progetto a Corigliano Rossano, un’opportunità per rilanciare i centri storici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Albergo Diffuso”. È il progetto presentato dall’’Amministrazione comunale agli operatori economici che hanno partecipato all’incontro. L’obiettivo mira a promuovere lo sviluppo e il miglioramento della ricettività extra-alberghiera nei Centri Storici. L’incontro è stato l’occasione per presentare nel dettaglio le caratteristiche del progetto, approfondire i contenuti dell’Avviso pubblico e fornire chiarimenti ai potenziali partecipanti.

Albergo diffuso

L’obiettivo è favorire un modello di ospitalità diffusa capace di integrare strutture esistenti e nuove opportunità imprenditoriali, contribuendo al rilancio economico e turistico del territorio.

Il Sindaco Flavio Stasi ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa: ”l’albergo diffuso – ha spiegato – è una delle idee con le quali si possono valorizzare i nostri centri storici, trasformando le criticità in risorse. Questo bando è una opportunità per avviare questo percorso. Intendiamo supportare al massimo tutti i potenziali partecipanti e per questo abbiamo organizzato un momento di confronto aperto a tutti gli interessati con l’obiettivo di chiarire eventuali dubbi e migliorare la qualità di eventuali proposte”. Per presentare le domande c’è tempo fino al 9 dicembre.