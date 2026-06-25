Anche Corigliano Rossano senz’acqua: lavori urgenti sulla condotta Macrocioli. Stasi: «Ennesima rottura»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Continua l’emergenza idrica in città. Per la giornata di oggi sono previsti, infatti, ulteriori disagi sul fronte dell’acqua per i cittadini a causa di lavori urgenti da effettuare sulla condotta Macrocioli. A farlo sapere il Comune che spiega di aver ricevuto una comuncazione da Sorical nella quale si spiega che “si sarebbero potuti verificare disagi nella erogazione idrica a causa di una improvvisa rottura della condotta adduttrice condotta Dn 150 acquedotto Macrioli”.

Corigliano Rossano, ancora mancanza di acqua: le info da aperte del Comune

La condotta è di competenza Sorical e serve il Serbatoio Matassa, quindi gran parte della zona dello Scalo di Rossano, e tutte le contrade a sud della città. La Società ha comunicato al Comune che i propri addetti sono già a lavoro per ripristinare il servizio prima possibile.

Il consiglio da parte del Comune è di utilizzare l’acqua in modo responsabile, limitandone il consumo per usi non essenziali. Inoltre, l’avviso per i cittadini è che il servizio autobotte, in ogni caso, è attivo e prenotabile al numero verde 800 221 116.

Stasi: “Rifacimento della condotta inderogabile”

“Dopo meno di 24 ore dalla riparazione – commenta il sindaco Flavio Stasi – ci troviamo di fronte alla ennesima, prevedibilissima di rottura di una infrastruttura che possiamo tranquillamente definire un rottame idrico. Proprio nei giorni durante i quali il Comune sta per potenziare la rete idrica con l’inserimento di due nuovi impianti, uno per lo Scalo di Corigliano e l’altro per lo Scalo di Rossano, l’inadeguatezza della Società Regionale rende vano ogni sforzo dell’ente locale. Crediamo che il rifacimento totale della condotta “Macrocioli” sia non una scelta, ma una esigenza doverosa ed inderogabile“.