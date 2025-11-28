A Corigliano è allarme sicurezza tra risse e accoltellamenti, residenti esasperati

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Chiedono maggiore sicurezza i residenti di Schiavonea di Corigliano dove in 24 ore si sono registrati tre episodi di rissa tra cittadini extracomunitari, uno dei quali culminato in un accoltellamento. L’uomo ferito, fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma la paura è tanta visto che gli episodi sarebbero avvenuti tutti in pieno giorno.

Mercoledì scorso due risse in via Provinciale e in via Salerno: urla, spintoni e bottiglie di vetro lanciate tra i contendenti. Nelle scorse ore un altro episodio che ha visto l’intervento dei Carabinieri per riportare la situazione alla calma. Gli abitanti, sia chi vive che chi lavora nella zona, denunciano una situazione di crescente allarme, tra bivacchi e degrado urbano.