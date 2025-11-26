Corri Cosenza Green, il 30 novembre la 2^ edizione. Tre testimonial di spicco del mezzofondo italiano

COSENZA – Ritorna domenica 30 novembre, per il secondo anno consecutivo, la Corri Cosenza Green, la gara podistica voluta e promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, che nel 2024 ha raccolto la felice intuizione della consigliera delegata allo Sport Chiara Penna. L’iniziativa, sostenuta da numerose aziende del territorio e realizzata in collaborazione con la società di atletica leggera Cosenza K42, nasce con l’obiettivo di rilanciare una tradizione sportiva cittadina che affonda le radici negli anni Venti, quando a Cosenza si affermavano le imprese del primo grande mezzofondista bruzio, Letterio “Lillo” Manganaro.

Corri Cosenza Green, i testimonial

Testimonial dell’edizione 2025 saranno tre nomi di spicco del mezzofondo italiano: l’ex azzurro Maurizio Leone, cosentino doc e protagonista in quattro Mondiali e sei Europei; Andrea Pranno, atleta nazionale con un passato in azzurro under 23 ai Campionati Europei di cross; e Luca Ursano, catanzarese, espressione del movimento K42 e vicecampione italiano 2025 dei 10.000 metri.

“L’organizzazione, per il secondo anno consecutivo, della Corri Cosenza Green nel cuore della nostra città rappresenta un passo decisivo verso la sua strutturazione come appuntamento annuale, obiettivo su cui siamo pienamente impegnati – dichiarano in una nota congiunta Caruso e Penna. – Questa manifestazione non è soltanto un importante evento sportivo, ma un’occasione capace di unire persone, generazioni e sensibilità diverse attorno ai valori della partecipazione, della sostenibilità e del benessere”.

“La Corri Cosenza Green, infatti, incarna lo spirito di una città che vuole crescere, innovare e riscoprirsi comunità, valorizzando al tempo stesso i propri luoghi e la propria storia. Per questo motivo intendiamo farne un contenitore sempre più inclusivo, capace di coinvolgere atleti, famiglie, scuole, associazioni e semplici appassionati, trasformandola in una festa dello sport aperta a tutti”. “Siamo certi – concludono Franz Caruso e Chiara Penna – che, grazie alla partecipazione e all’entusiasmo della cittadinanza, la Corri Cosenza Green potrà diventare un nuovo simbolo identitario della città e un appuntamento atteso nel calendario sportivo regionale”.

Il percorso

L’edizione 2025 proporrà una corsa in linea a giro unico, con un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città: lungo Crati, via Marini Serra (Garrubba), corso Plebiscito, il ponte di Alarico, il ponte di Calatrava, viale Parco (andata e ritorno), fino all’arrivo previsto su corso Umberto. Il ritrovo è fissato per le 8:00 in piazza dei Bruzi, mentre la partenza avverrà alle 9:00.

Il tempo massimo per completare il percorso è di 1 ora e 15 minuti.