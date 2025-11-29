Corri Cosenza green domani in città: il percorso e i divieti per la gara podistica

COSENZA – “Corri Cosenza Green” torna domani in città. Al fine di consentire il regolare svolgimento della seconda edizione della manifestazione podistica, organizzata dall’A.S.D. Cosenza K42 e in programma domenica 30 novembre 2025 nel territorio cittadino, a partire dalle ore 9:00, la Polizia Locale di Cosenza ha emanato una specifica ordinanza per garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale.

Modifiche temporanee alla viabilità

Nel provvedimento della Polizia Locale è stata ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la vigente disciplina della mobilità lungo il percorso interessato dalla manifestazione, per contemperare lo svolgimento della gara podistica Corri Cosenza con le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione.

La gara si snoderà su un percorso di 10 chilometri con partenza da Piazza Carratelli, attraversando le seguenti vie principali:

Piazza dei Bruzi/Piazza XX Settembre

Via Sertorio Quattromani

Ponte Mario Martire

Piazza dei Valdesi

Via Lungo Crati De Seta

Ponte San Lorenzo

Via dei Martiri

Via G. Marini Serra

Piazza Ortale

Corso Plebiscito

Ponte Alarico

Via Alarico

Piazza Matteotti

Piazza Giacomo Mancini

Via Cesare Baccelli

Via Popilia

Via A. De Fiore

Ponte San Francesco di Paola/Calatrava (su entrambe le carreggiate)

Viale Giacomo Mancini (carreggiata nord)

Rotatoria Viale Mancini

Via L. Mancuso

Via Caduti di Razzà

Viale Giacomo Mancini (carreggiata sud)

Piazza Mancini

Viale Trieste

Arrivo in Piazza Carratelli

Divieti di sosta e sospensione della circolazione

Per garantire lo svolgimento sicuro della Corri Cosenza 2025, la Polizia Locale ha istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati dalle 7:00 alle 13:00 nelle seguenti aree:

Viale G. Mancini , da via A. Lupinacci a via A. Serafini

Viale Trieste, da Piazza G. Matteotti a Corso Mazzini

Inoltre, è prevista la sospensione temporanea della circolazione sul percorso dalle ore 9:00 alle ore 12:00. La sospensione avrà durata strettamente necessaria al passaggio dei concorrenti, dal veicolo con il cartello “inizio gara podistica” fino al veicolo con il cartello “fine gara podistica”.

Durante la sospensione:

È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara

È vietata l’immissione nel percorso da parte di veicoli esterni

I conducenti provenienti da strade che intersecano il percorso devono arrestarsi e rispettare le indicazioni della Polizia Locale

È vietato ai pedoni e ai veicoli di attraversare la strada

I divieti non si applicano ai mezzi di polizia, antincendio e pronto soccorso, né a quelli autorizzati dall’organizzazione. Gli agenti di polizia stradale potranno adottare ulteriori provvedimenti contingenti per salvaguardare la sicurezza dei partecipanti.

Presentazione ufficiale di ‘Corri Cosenza’

La seconda edizione della Corri Cosenza è promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, che ha recepito l’idea della consigliera delegata allo sport Chiara Penna. La manifestazione è stata presentata in Commissione Cultura e Sport dal consigliere Francesco Turco, su mandato della Penna, con la presidenza di Domenico Frammartino.

La sala consiliare ha ospitato:

Antonio Cosma , presidente della Cosenza K42

Francesco Misasi , dirigente della società

Maurizio Leone e Luca Ursano , testimonial della manifestazione e mezzofondisti

Alfredo Citrigno, rappresentante del main sponsor Gruppo Citrigno

Il messaggio del sindaco Franz Caruso

Secondo il presidente Frammartino:

“L’amministrazione Comunale rilancia con la Corri Cosenza una tradizione che risale agli anni Venti del secolo scorso, quando a Cosenza si affermavano le gesta del primo mezzofondista della città: Letterio Lillo Manganaro. L’obiettivo è strutturare l’evento per renderlo un appuntamento atteso non solo dagli appassionati di podismo, ma da tutta la comunità.”

Frammartino ha ricordato anche i successi di Maurizio Leone e Luca Ursano, quest’ultimo argento ai campionati italiani assoluti 10000 m piani e allenato da Leone, ex mezzofondista della Nazionale Italiana.

Organizzazione e valori della manifestazione

Il consigliere Turco ha sottolineato:

“Corri Cosenza 2025 rappresenta lo spirito di una città che vuole crescere ed innovarsi, riscoprendo la propria comunità e valorizzando il patrimonio storico, culturale ed ambientale. L’evento unisce persone di tutte le età attorno ai valori della partecipazione, sostenibilità e benessere.”

I testimonial e il presidente della K42 hanno evidenziato i valori sociali dello sport: rispetto, solidarietà, disciplina, inclusione e lealtà. Il main sponsor, Alfredo Citrigno, ha sottolineato l’importanza del sostegno delle imprese a eventi pubblici per lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Percorso e dettagli tecnici della gara

La Corri Cosenza 2025 si svolgerà con un percorso in linea (giro unico) attraversando:

Lungo Crati

Via Marini Serra (Garrubba)

Corso Plebiscito

Ponte di Alarico

Ponte di Calatrava

Viale Parco (andata e ritorno)

Arrivo su Corso Umberto

L’appuntamento è domenica 30 novembre 2025, ore 8:00 in Piazza dei Bruzi, con partenza alle ore 9:00. Il tempo massimo per completare il percorso è di 1 ora e 15 minuti.