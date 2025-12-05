Corrione biondo avvistato in Calabria: raro uccello del deserto per la prima volta in Italia

ROMA – Un rarissimo esemplare di Corrione biondo (Cursorius cursor), è stato individuato in Calabria, nel territorio della provincia di Reggio. La presenza in Italia di questo uccello del deserto è stata per la prima volta documentata con un video. L’avvistamento eccezionale è stato reso noto dalla Stazione Ornitologica Calabrese, che ha scelto di non rivelare la localizzazione esatta dell’individuo per proteggerlo da possibili disturbi o atti di bracconaggio.

Il Corrione biondo

Ha un piumaggio color sabbia che lo rende quasi invisibile nel suo habitat naturale. Il nome italiano richiama una peculiarità del comportamento: quando è in pericolo, corre via velocemente invece di spiccare il volo, grazie alle sue lunghe zampe. La specie raggiunge il territorio italiano solo in circostanze eccezionali: dalla fine del 1800 sono documentate circa 20 osservazioni in tutto il Paese. Per la Calabria, si tratta del quinto avvistamento dopo quelli del 1898, due nel 1904 e uno nel 1982.

Oltre al valore naturalistico, l’osservazione in Calabria apre riflessioni sul cambiamento climatico. Negli ultimi decenni, numerose specie di uccelli europei hanno spostato i loro territori verso Nord. Pur non potendo attribuire la presenza di un singolo individuo a una causa specifica, l’avvistamento del Corrione biondo è coerente con un Mediterraneo che sta diventando sempre più ospitale per specie tipicamente africane.