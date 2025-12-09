Cosenza festeggia i 100 anni dell’ispettore di Polizia Francesco Grandinetti: una vita al servizio dello Stato

COSENZA – L’Amministrazione comunale festeggia i 100 anni dell’ispettore di polizia Francesco Grandinetti, una figura storica per la città di Cosenza. Una memoria fervida che si illumina ad ogni racconto e che mai farebbe pensare ai suoi cento anni appena compiuti. Ha festeggiato ieri il suo centesimo compleanno Francesco Grandinetti, classe di ferro 1925, ispettore della Polizia di Stato residente in via Mancuso, nel quartiere di via degli Stadi.

Nella sua abitazione sono arrivati tanti amici e vicini di casa. Ad omaggiarlo e a portargli il saluto del Sindaco Franz Caruso, è stato, per conto dell’Amministrazione comunale, il delegato del primo cittadino Francesco Turco. Con lui anche il parroco della Chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga, Don Andrea Piccolo.

Francesco Grandinetti: una carriera tra antiterrorismo, sicurezza e Digos

Francesco Grandinetti ha lavorato nell’Ufficio politico della Questura, nei nuclei antiterrorismo, nei servizi di sicurezza e nella Digos, per lungo tempo a Verona. Servitore dello Stato senza risparmio di energia, è un uomo che dispensa umanità e sorrisi ad ogni piè sospinto.

Durante il momento simbolico della torta, l’ispettore ha ceduto a un attimo di commozione quando ha spento le cento candeline, circondato dall’affetto di parenti, amici e istituzioni. Un amore meritato in ogni fase della sua lunga esistenza.

Ricordi di una Cosenza che non c’è più

Grandinetti ha ripercorso alcuni frammenti della sua vita, offrendo uno spaccato della Cosenza dei primi del Novecento, con le sue miserie, i suoi pregi e le sue trasformazioni.

Di umili origini — il padre muratore e la madre dedita alla famiglia — Francesco era nato al pianterreno di un vecchio palazzo nel quartiere Paparelle, nel centro storico. Aveva ancora un anno quando si trasferì nel rione Spirito Santo, in una piccola casa della famiglia Barbarossa, nota a Cosenza per i suoi storici negozi di biciclette. Con loro i Grandinetti strinsero un rapporto di grande vicinanza e affetto.

Quando la famiglia si trasferì in Corso Mazzini, Francesco non era affatto contento: gli mancavano gli amici dello Spirito Santo e la Chiesa dove frequentava l’oratorio. Un quartiere che ricordava per l’armonia e la solidarietà.

Una mente lucidissima a 100 anni: “Sembra ci sia un errore nell’anagrafe!”

Oggi l’ispettore vive da solo nella casa di via Mancuso, sfogliando con la mente i ricordi del passato come se fossero un album fotografico. La sua memoria fervida e la mente lucidissima hanno lasciato stupefatto il delegato del Sindaco, Francesco Turco, che ha detto:

“Una cosa del genere in quattro anni di omaggi ai centenari della città non l’avevo mai vista. Deve esserci stato qualche errore nei dati anagrafici, perché il signor Grandinetti dimostra molti meno anni di quelli risultanti dai database comunali”.

Un vero e proprio esempio di longevità eccezionale.

Il legame con Verona, l’amore per Cosenza

Nonostante i molti anni trascorsi a Verona per motivi di servizio, Grandinetti si sente orgogliosissimo di essere calabrese e soprattutto cosentino. Anche durante i lunghi anni di andirivieni tra Nord e Sud, Cosenza è sempre rimasta la sua casa.

Ricorda ancora di aver dato un modesto contributo alla salvaguardia delle istituzioni democratiche dello Stato. Il suo non è solo un contributo professionale, ma una vera lezione di vita, un patrimonio umano e morale di cui tutti dovrebbero far tesoro.