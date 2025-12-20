Cosenza, entrano in servizio 20 nuove e-bike di ultimissima generazione

COSENZA – Il Consorzio Autolinee TPL annuncia che da domani saranno operative 20 nuove e-bike di ultimissima generazione, che vanno ad ampliare l’offerta di mobilità sostenibile già attiva sul territorio.

L’iniziativa si affianca alle autovetture elettriche e agli scooter elettrici del servizio Corrente Sharing, rendendo ancora più semplice ed economico spostarsi nell’area urbana Cosenza–Rende. Tutti i mezzi sono integrati in un’unica piattaforma digitale, l’App Corrente, che consente agli utenti di scegliere tra tre diverse modalità di trasporto condiviso.

La nuova dotazione di biciclette elettriche rientra nella partnership tra il Consorzio Autolinee TPL e CORRENTE/TPER, nata nell’ambito del progetto TPL/Sharing, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Calabria. L’obiettivo è favorire l’utilizzo di forme di sharing mobility integrate con il trasporto pubblico locale, prevedendo importanti agevolazioni per gli abbonati ai bus del Consorzio.

Considerata la risposta positiva da parte di studenti e cittadini, e in vista della scadenza degli incentivi prevista per il 31 dicembre 2025, TPER e Consorzio hanno deciso di proseguire il servizio per un ulteriore periodo di verifica, finalizzato a valutarne la sostenibilità e in attesa di eventuali nuove misure di sostegno a livello governativo.

L’introduzione delle nuove e-bike rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità urbana più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.