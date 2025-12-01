Area Urbana
Cosenza, il 4 dicembre la celebrazione di Santa Barbara: Messa con il Vescovo per la patrona dei Vigili del Fuoco
La cerimonia religiosa per celebrare Santa Barbara si terrà nella Chiesa della Madonna di Loreto alla presenza delle autorità civili e militari
COSENZA – La Festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà celebrata giovedì 4 dicembre con una cerimonia, come di consueto molto sentita. Quest’anno si terrà una celebrazione esclusivamente religiosa, in attesa della nuova Festa del Corpo istituita per il 27 febbraio di ogni anno e che verrà celebrata per la prima volta nel 2026.
La Santa Messa sarà officiata dal Vescovo di Cosenza-Bisignano, Monsignor Giovanni Checchinato, nella Chiesa della Madonna di Loreto a Cosenza, con inizio alle 11:00. Alla celebrazione prenderanno parte le principali Autorità civili, militari e religiose, a partire dal Prefetto di Cosenza.
Dal prossimo anno, invece, la Festa del Corpo Nazionale del 27 febbraio comprenderà la lettura dei messaggi istituzionali, la consegna delle benemerenze al personale, il bilancio delle attività svolte nel 2025 e gli allestimenti tradizionali dei Vigili del Fuoco.
Il Comandante provinciale, Dott. Ing. Roberto Fasano spiega che la ricorrenza del 4 dicembre rappresenta comunque un momento significativo per affidare a Santa Barbara la protezione dei Vigili del Fuoco e di tutta la comunità.
