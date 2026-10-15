COSENZA – Oltre 500 tra alunni e insegnanti hanno affollato la Città dei Ragazzi di Cosenza in occasione di un’importante giornata formativa promossa nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura d’intesa con la Regione Calabria e il Comune, ha trasformato la prevenzione e la gestione dei rischi in un’esperienza diretta ed educativa per i più giovani. L’evento ha visto l’impegno corale di tutto il sistema di emergenza locale, garantendo ai ragazzi un contatto ravvicinato con uomini, mezzi e strumenti operativi impiegati ogni giorno per la tutela della sicurezza pubblica.

Esperienza didattica sul campo tra cinofili, artificieri e Polizia

Dimostrazioni pratiche, percorsi didattici e simulazioni hanno caratterizzato la mattinata. I partecipanti hanno potuto osservare da vicino il lavoro svolto da unità cinofile e artificieri, operatori della polizia scientifica, vigili del fuoco e personale sanitario d’emergenza, mezzi di soccorso e attrezzature speciali di intervento. Attraverso attività interattive, i bambini hanno compreso il valore dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, avvicinandosi ai concetti di solidarietà, rispetto delle regole e responsabilizzazione civile.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile dal grande lavoro di squadra coordinato dall’assessorato guidato da Veronica Buffone. Fondamentale il ruolo del settore di Protezione Civile comunale, che ha redatto il piano di sicurezza e curato l’allestimento insieme al gruppo di volontariato convenzionato “I Falchi”. Un contributo operativo decisivo è arrivato anche dalla Polizia Municipale e dai ragazzi della cooperativa impegnata nella manutenzione, che hanno lavorato per tre giorni nell’allestimento e nella gestione degli spazi della Città dei Ragazzi.

Il sindaco di Cosenza Caruso: «Formare cittadini responsabili e pronti»

«La manifestazione rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano lavorare insieme per trasmettere ai cittadini più giovani una cultura fondamentale, quella della prevenzione e della sicurezza», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. «La Protezione Civile – ha proseguito il primo cittadino – non è soltanto un sistema di intervento quando si verifica un’emergenza, ma è soprattutto prevenzione, educazione e consapevolezza».

«Educare i bambini significa formare cittadini più attenti, responsabili e pronti a contribuire alla sicurezza della propria comunità. È questa la direzione nella quale intendiamo continuare a lavorare, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuola, volontariato e cittadini». Caruso ha infine rivolto un plauso a Prefettura, Regione Calabria, forze dell’ordine, soccorritori, volontari e a tutto il personale comunale coinvolto.